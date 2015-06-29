《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月29日

金砖国家：1月20日股汇市收盘纵览
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
*工商时报：
--台湾行政院近期核定扩大再生能源发展计划目标，至2030年再生能源占总发电装置容量将逾三成，其中太阳光电将增至8,700MW(百万瓦)，自明年起每年以500MW速度扩增，预期带来高达4,000亿台币投资商机，友达 、李长荣、大同等系统厂商将是最大受惠者。
--国际创投公司抢投台湾新创公司、团队掀热潮，Infinity Venture Partners创投公司创办人暨董事合伙人田中慎史指出，台湾新创公司很厉害，用小团队、小钱就能做大事，跟美国新创公司营运成本高、中国大陆新创公司人员多相比，从投资的角度看，投资台湾新创公司最划算。
*经济日报：
--行政院启动第二波虚拟世界法规调适工程，共享经济、数位货币与网路中立等科技新议题入列。据了解，争议多时的网路叫车平台Uber可望在台湾〞部分〞解套；脸书等OTT(透过网路提供服务)业者日后也将获得更大发展空间。
--房市修正趋势确立，位于新北市土城的大同公司一项预售案，总销量300亿台币，决定降价一成抢市，是否将出现连锁效应，引发其他建商跟进，带动房价下跌，备受瞩目。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价