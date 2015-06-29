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亚洲 | 2015年 6月 29日 星期一 08:28 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月29日

*工商时报：

--台湾行政院近期核定扩大再生能源发展计划目标，至2030年再生能源占总发电装置容量将逾三成，其中太阳光电将增至8,700MW(百万瓦)，自明年起每年以500MW速度扩增，预期带来高达4,000亿台币投资商机，友达 、李长荣、大同等系统厂商将是最大受惠者。

--国际创投公司抢投台湾新创公司、团队掀热潮，Infinity Venture Partners创投公司创办人暨董事合伙人田中慎史指出，台湾新创公司很厉害，用小团队、小钱就能做大事，跟美国新创公司营运成本高、中国大陆新创公司人员多相比，从投资的角度看，投资台湾新创公司最划算。

*经济日报：

--行政院启动第二波虚拟世界法规调适工程，共享经济、数位货币与网路中立等科技新议题入列。据了解，争议多时的网路叫车平台Uber可望在台湾〞部分〞解套；脸书等OTT(透过网路提供服务)业者日后也将获得更大发展空间。

--房市修正趋势确立，位于新北市土城的大同公司一项预售案，总销量300亿台币，决定降价一成抢市，是否将出现连锁效应，引发其他建商跟进，带动房价下跌，备受瞩目。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)

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