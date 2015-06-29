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亚洲 | 2015年 6月 29日 星期一 08:34 BJT

《汇市简讯》美联储副主席杜德利评论9月升息前景

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    * 在数据表现更强的环境下，美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主
席暨纽约联邦储备银行总裁杜德利有关9月升息的评论“对市场影响很大
”--金融时报
    * 他指出，薪资成长、收入改善以及家庭支出正在加速
    * 欧洲和日本经济复苏减轻了经济分化的程度
    * 但希腊问题“是很大的变数”--他在周五希腊决定举行公投前发表
讲话称
    * 他表示，人们对风险蔓延的渠道估计不足
    * 他认为若美国数据疲软，升息仍有推后的可能；其意见与美联储主
席叶伦一致(完)
    
      
      
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 (编译 郑茵 审校 许娜)

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