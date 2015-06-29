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亚洲 | 2015年 6月 29日 星期一 08:46 BJT

永安期货：中国期指空头减仓离场，后市将进入宽幅振荡

以下内容节选自6月29日的《期货日报》：

上周期指三个品种小幅反弹之后继续此前跌势，且有愈演愈烈之势。上周五沪深300及中证500期指1507合约跌停，跌幅最小的上证50期指1507合约跌幅也在9%之上。至此，上周沪深300、上证50、中证500三个期指品种主力合约单周分别下跌10.68%、8.7%、14.57%。基差方面，由于期货持续走弱，期指三个品种进入深度贴水阶段。其中，中证500期指折价幅度最高，1507主力合约期现价差达到-449.1点，沪深300、上证50期指两个主力合约分别较现货贴水123.8点、46.7点。 　　主力持仓方面，虽然指数持续下跌，但空头持仓不增反降。沪深300期指多空双方均出现大幅减仓，但空头减持力度更大，净空头持仓自前一周23016手降至21761手。与沪深300类似，上证50期指多空主力也双双选择暂时离场，净空头持仓较前一周减少300余手至14685手。中证500期指上周多头减仓逾3600手至22736手，空头减仓3000手至25860手，最终净空头持仓增至3124手。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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