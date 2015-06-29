永安期货：中国期指空头减仓离场，后市将进入宽幅振荡

金砖国家：1月20日股汇市收盘纵览
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
以下内容节选自6月29日的《期货日报》：
上周期指三个品种小幅反弹之后继续此前跌势，且有愈演愈烈之势。上周五沪深300及中证500期指1507合约跌停，跌幅最小的上证50期指1507合约跌幅也在9%之上。至此，上周沪深300、上证50、中证500三个期指品种主力合约单周分别下跌10.68%、8.7%、14.57%。基差方面，由于期货持续走弱，期指三个品种进入深度贴水阶段。其中，中证500期指折价幅度最高，1507主力合约期现价差达到-449.1点，沪深300、上证50期指两个主力合约分别较现货贴水123.8点、46.7点。 主力持仓方面，虽然指数持续下跌，但空头持仓不增反降。沪深300期指多空双方均出现大幅减仓，但空头减持力度更大，净空头持仓自前一周23016手降至21761手。与沪深300类似，上证50期指多空主力也双双选择暂时离场，净空头持仓较前一周减少300余手至14685手。中证500期指上周多头减仓逾3600手至22736手，空头减仓3000手至25860手，最终净空头持仓增至3124手。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价