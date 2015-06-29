欧洲情势：美国敦促欧洲与IMF拿出计划，以使希腊留在欧元区

中国债市动态：现券收益率变动有限，人气不足成交寥寥
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透华盛顿6月28日 - 美国高官周末试图帮助解决希腊财政困境，美方敦促欧洲和国际货币基金组织(IMF)拿出复苏计划，以使希腊留在欧元区。
在周六分别致电IMF总裁拉加德以及德法财长时，美国财政部长杰克卢敦促他们“找出持久解决方案，使希腊在欧元区内迈向改革之路并出现经济复苏，”美国财政部周日声明在谈及这些电话时称。
杰克卢称，在希腊7月5日就纾困条款举行公投前，“所有各方继续寻求解决方案非常重要，其中包括可能对希腊减免债务的谈判，”
财政部声明称，杰克卢还强调了希腊有必要接受“艰难的措施，以与债权人达成务实的妥协”。
美国总统奥巴马周日致电德国总理梅克尔，讨论了希腊情势。
白宫声明称，“两位领导人一致认为，非常重要的是尽最大努力使希腊在欧元区内恢复改革和经济成长，“
“两位领导人确认，各自的经济团队正在密切关注情势并将保持密切接触。”(完)
(编译 于春红; 审校 李婷仪)
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。