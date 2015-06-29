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亚洲 | 2015年 6月 29日 星期一 08:52 BJT

一德期货：沪铜短线多头或借机发力

以下内容节选自6月29日的《期货日报》：

6月中旬，铜价下破42000元/吨、5800美元/吨后下跌乏力，多空双方围绕42000元/吨、5750美元/吨拉锯，持仓量、交易量持续低位，资金参与度不高。铜价跌至目前区域，短期内若无较大利空，铜价进一步下跌动能不足。多头或借助国内政策预期、铜精矿供应减缓等利多因素发力，不过，熊市格局下预计铜价反弹空间有限，短期关注3月振荡平台上沿阻力。

数据显示，全球铜市仍处于供过于求局面，这将持续压制铜价。国际铜业研究组织称，全球精炼铜市场3月供应过剩6000吨，1—3月供应过剩16.7万吨，去年同期为短缺23.3万吨。世界金属统计局公布的数据显示，1—4月，全球铜市供应过剩15.9万吨，2014年全年供应过剩23.7万吨。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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