《中国报摘》--其他报纸重要消息6月29日

金砖国家：1月20日股汇市收盘纵览
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
**上海证券报**
--上海市政府副秘书长金兴明日前在2015年陆家嘴论坛期间透露，目前上海市有关方面正向监管部门申请，允许符合条件的商业银行在上海设立全资的股权投资公司。另外，国务院即将出台《关于推进上海国际金融中心和自贸区联动发展的决定》。
--全国股转公司副总经理隋强表示，新三板分层制度年内定会推出，目的一是引导投融资对接；二是差异化的制度安排，既是监管的要求，也是服务的要求。不过，新三板的分层标准仍未形成共识。
**证券时报**
--记者获悉，按照地方监管部门要求，证券业对信息系统外部接入情况自查结束，并陆续向监管层提交了自查整改报告。目前证券业已停止了新增信托账户接入券商的信息系统，并呼吁中证协出台相关细则。
**人民日报**
--中国财政部部长楼继伟在十二届全国人大常委会第十五次会议上作了关于2014年中央决算的报告。他提出下一步五个工作重点：扎实推动积极财政政策加力增效、深入推进财税体制改革、切实加强地方政府债务管理、加大力度推广政府和社会资本合作模式（PPP模式）、大力推进财政资金统筹使用。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价