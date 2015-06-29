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亚洲 | 2015年 6月 29日 星期一 08:38 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息6月29日

**上海证券报**

--上海市政府副秘书长金兴明日前在2015年陆家嘴论坛期间透露，目前上海市有关方面正向监管部门申请，允许符合条件的商业银行在上海设立全资的股权投资公司。另外，国务院即将出台《关于推进上海国际金融中心和自贸区联动发展的决定》。

--全国股转公司副总经理隋强表示，新三板分层制度年内定会推出，目的一是引导投融资对接；二是差异化的制度安排，既是监管的要求，也是服务的要求。不过，新三板的分层标准仍未形成共识。

**证券时报**

--记者获悉，按照地方监管部门要求，证券业对信息系统外部接入情况自查结束，并陆续向监管层提交了自查整改报告。目前证券业已停止了新增信托账户接入券商的信息系统，并呼吁中证协出台相关细则。

**人民日报**

--中国财政部部长楼继伟在十二届全国人大常委会第十五次会议上作了关于2014年中央决算的报告。他提出下一步五个工作重点：扎实推动积极财政政策加力增效、深入推进财税体制改革、切实加强地方政府债务管理、加大力度推广政府和社会资本合作模式（PPP模式）、大力推进财政资金统筹使用。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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