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亚洲 | 2015年 6月 29日 星期一 08:54 BJT

南华期货：供应短缺预期将助郑商所易盛农期指数回升

以下内容节选自6月29日的《期货日报》：

上周，易盛农期指数持续在1050点左右徘徊，而后小幅上涨，截至6月26日，收于1053.95点。

　　白糖主力合约在5600元/吨附近筑底，截至6月26日，收于5588元/吨。基本面方面，甘蔗收购价格连年下调，种植收益下降导致甘蔗种植面积大幅萎缩。预计2015/2016榨季全国食糖产量仅为900万吨，悲观预期可能下探至850万吨，届时国内缺口将达到650万吨，在一定程度上利多郑糖。

　　总体而言，易盛农期指数在短期振荡过程中还没有形成稳定的上升动力，白糖、棉花等供给面的短缺将是后期推动易盛农期指数抬升的主要预期因素。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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