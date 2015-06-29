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亚洲 | 2015年 6月 29日 星期一 08:54 BJT

光大期货：大连鸡蛋期货合约呈现远强近弱格局

以下内容节选自6月29日的《期货日报》：

上周五，鸡蛋主力1509合约受股市下跌影响，期价日内高开后承压下行。截至当日收盘，1509合约重新回归到4100元/500千克以下。技术指标显示，鸡蛋1509合约在4000元/500千克的整数支撑附近，空头主动减仓离场。

端午节后的第一周，鸡蛋现货价格快速下跌后小幅反弹。最新产区报价显示，全国鸡蛋均价为3.18元/斤，较月初下跌0.94%。目前，主销区鸡蛋均价为3.34元/斤，与月初持平。节日备货预期过后，现货市场因缺乏新的利多题材刺激，鸡蛋价格弱势运行。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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