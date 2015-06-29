《新兴市场重要经济事件预告》--6月29日-7月6日

金砖国家：1月20日股汇市收盘纵览
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
(除特别说明外，均为GMT时间)
6月29日(一)
纽约--世界银行集团副总裁Rachel Kyte在联合国大会高级别活动上，就气候变化发表演讲。
科伦坡--斯里兰卡央行举行货币政策会议。
6月30日(二)
首尔--韩国央行在国会公布半年一度的金融稳定报告(0300)。
首尔--韩国央行公布6月政策会议记录(0700)。
7月1日(三)
日内瓦--WTO总干事阿泽维多(Roberto Azevedo)及世界银行行长金墉在一活动上发言(0715)。
巴黎--国际税务对话(至7月3日)。
布加勒斯特--罗马尼亚央行举行议息会议(0800)。
7月2日(四)
首尔--韩国企划财政部长官崔炅焕主持一例行经济活动会议(2300)。
7月3日(五)
布拉格--捷克央行公布6月会议记录(0700)。
7月6日(一)
暂无重要经济事件。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 于春红; 审校 杜明霞)
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价