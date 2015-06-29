全球金市：金价跳升1%，因希腊债务危机恶化

金砖国家：1月20日股汇市收盘纵览
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
谈判周末破裂后，希腊将实施资本管制，并且国内银行周一将关闭。希腊总理齐普拉斯周五稍晚突然要求获得更多时间以对协议条款进行公投。
该国政府距离对周二到期的16亿欧元国际货币基金组织(IMF)款项违约又近了一步。
希腊对IMF贷款可能违约，将导致希腊脱离欧元区，这对全球金融体系意义重大。
美国股指期货及欧元在周一亚洲早盘交易时段下跌近2%。亚洲股市料将开低，尽管中国央行周六放宽了货币政策。
全球股市下跌带动投资者涌入黄金和日圆等避险资产。
白银 追随黄金涨势升约1%，铂金 及钯金 亦微涨。
商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，在截至6月23日一周，投机客增加对COMEX期金的多头押注，白银仓位则转至净空头。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust表示，周五黄金持仓减少0.25%至711.44吨。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 杜明霞/于春红; 审校 张涛)
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价