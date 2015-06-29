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亚洲 | 2015年 6月 29日 星期一 09:00 BJT

全球金市：金价跳升1%，因希腊债务危机恶化

谈判周末破裂后，希腊将实施资本管制，并且国内银行周一将关闭。希腊总理齐普拉斯周五稍晚突然要求获得更多时间以对协议条款进行公投。

该国政府距离对周二到期的16亿欧元国际货币基金组织(IMF)款项违约又近了一步。

希腊对IMF贷款可能违约，将导致希腊脱离欧元区，这对全球金融体系意义重大。

美国股指期货及欧元在周一亚洲早盘交易时段下跌近2%。亚洲股市料将开低，尽管中国央行周六放宽了货币政策。

全球股市下跌带动投资者涌入黄金和日圆等避险资产。

白银 追随黄金涨势升约1%，铂金 及钯金 亦微涨。

商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，在截至6月23日一周，投机客增加对COMEX期金的多头押注，白银仓位则转至净空头。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust表示，周五黄金持仓减少0.25%至711.44吨。(完)

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(编译 杜明霞/于春红; 审校 张涛)

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