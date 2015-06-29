《香港报摘》--经济日报6月29日

金砖国家：1月20日股汇市收盘纵览
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
* 要闻版头条：
--A股两周暴泻两成后，人民银行终出手护牛，更减息、降准（存款准备金率）双管齐下。投资界认为，＂双降＂料有助大市反弹，惟对港股的刺激效应已减退，反忧中国经济下行风险，恒指升势或受限。
* 其他：
--消息指，中国最大的＂坏帐银行＂中国华融资产管理有限公司，最快7月提交上市申请，计划在今年9月来港上市，料集资逾25亿美元。
--本港券商再引内地资金，金利丰 配股共17.6亿股予大连万达、周大福、太盟投资及开元晋昇基金，募资净额最多约38.4亿港元。
--阳光100中国 获光大控股 旗下光大安石等入股，并同时与对方及中信国安战略合作盘活其土储项目。公司总裁易小迪指，单是两大基金已至少有2,000万平方米土储可供选择及合作盘活，正磋商北京项目，近日亦会到深圳洽谈。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价