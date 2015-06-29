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亚洲 | 2015年 6月 29日 星期一 08:48 BJT

《香港报摘》--经济日报6月29日

* 要闻版头条：

--A股两周暴泻两成后，人民银行终出手护牛，更减息、降准（存款准备金率）双管齐下。投资界认为，＂双降＂料有助大市反弹，惟对港股的刺激效应已减退，反忧中国经济下行风险，恒指升势或受限。

* 其他：

--消息指，中国最大的＂坏帐银行＂中国华融资产管理有限公司，最快7月提交上市申请，计划在今年9月来港上市，料集资逾25亿美元。

--本港券商再引内地资金，金利丰 配股共17.6亿股予大连万达、周大福、太盟投资及开元晋昇基金，募资净额最多约38.4亿港元。

--阳光100中国 获光大控股 旗下光大安石等入股，并同时与对方及中信国安战略合作盘活其土储项目。公司总裁易小迪指，单是两大基金已至少有2,000万平方米土储可供选择及合作盘活，正磋商北京项目，近日亦会到深圳洽谈。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 张喜良)

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