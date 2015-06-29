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亚洲 | 2015年 6月 29日 星期一 08:55 BJT

《台湾重要政经日程》--6月29日

=====================今日重要政经消息==============================
    6/29(一) 
    --10:00 中央大学台经中心公布6月消费者信心指数调查。
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    7/1(三)
    --09:00 6月汇丰PMI。
    
    7/6(一)
    --16:10  央行公布6月底外汇存底，上月底为4,189.58亿美元。
    
    7/7(二)
    --08:30 主计总处公布6月消费者物价指数，上月年跌0.73%。
    --16:00 财政部公布6月出口/进口数据，上月出口年跌3.8%。
   
    7/10(五)
    --13:30 台积电 公布6月营收。 
    
    7/20(一)
    --16:00  经济部公布6月外销订单，上月为年衰退5.9%。
    
    7/22(三)
    --08:30  主计总处公布6月季调失业率，5月为3.75%。 
    
    7/23(四)
    --16:00  经济部公布6月工业生产指数年变动率，上月为下跌3.18%。
    
    8/20(四)
    --16:20 央行公布第二季经常帐，上季顺差220亿美元。
         
    9/28(一)
    --中秋节补假，金融市场休市。
    
    10/9(五)
    --国庆日补假，金融市场休市。 
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    2016年
    
    1/16(六)
    --台湾举办总统、副总统和立法委员选举。(完)  

 (记者 高洁如; 审校 张喜良)

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