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亚洲 | 2015年 6月 29日 星期一 08:57 BJT

《交易视点》台债多头格局不变，惟追价少料转为区间整理--群益金鼎证

路透台北6月29日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，上周五因央行理监事会议态度中性温和，符合市场预期，市场呈现观望态势。目前多头格局未变，但往下追价意愿低，预期行情转为区间整理。五年券104/9期 区间0.97-1.02%，10年券104/5期 公债区间1.47-1.52%。(完) (整理 高洁如; 审校 张喜良)

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