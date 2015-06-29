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亚洲 | 2015年 6月 29日 星期一 08:56 BJT

《香港报摘》--信报6月29日

* 要闻版头条：

--A股＂快熊＂上周五突袭，人民银行翌日紧急减息及定向降准，市场推算可释放4,000-7,000亿元人民币，冀挽救入市信心。分析认为，A股孖展（保证金融资）将继续收紧，＂斩仓潮＂只是速度放缓，上证综指 4,000点关未必守得住。港股方面预料本周反弹幅度不大，但＂北水＂避险南下或有助港股＂七翻身＂（即7月回升）。

* 其他：

--高铁香港段工程的具体超支程度仍有待港铁 公布，而最终超支金额由哪一方埋单亦未有定论。立法会交通事务委员会主席田北辰指出，目前港铁与政府就超支责任问题均态度强硬，最终可能要交由法庭处理。

--现正招股、以＂农本方＂品牌从事浓缩中药颗粒冲剂生产及销售的培力控股（新上市编号＂1498＂）在本地市占率达七成，但在内地市场仍是小角色。集团主席兼行政总裁陈宇龄强调，日后将集中火力抢攻内地市场。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 张喜良)

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