《香港报摘》--信报6月29日

金砖国家：1月20日股汇市收盘纵览
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
* 要闻版头条：
--A股＂快熊＂上周五突袭，人民银行翌日紧急减息及定向降准，市场推算可释放4,000-7,000亿元人民币，冀挽救入市信心。分析认为，A股孖展（保证金融资）将继续收紧，＂斩仓潮＂只是速度放缓，上证综指 4,000点关未必守得住。港股方面预料本周反弹幅度不大，但＂北水＂避险南下或有助港股＂七翻身＂（即7月回升）。
* 其他：
--高铁香港段工程的具体超支程度仍有待港铁 公布，而最终超支金额由哪一方埋单亦未有定论。立法会交通事务委员会主席田北辰指出，目前港铁与政府就超支责任问题均态度强硬，最终可能要交由法庭处理。
--现正招股、以＂农本方＂品牌从事浓缩中药颗粒冲剂生产及销售的培力控股（新上市编号＂1498＂）在本地市占率达七成，但在内地市场仍是小角色。集团主席兼行政总裁陈宇龄强调，日后将集中火力抢攻内地市场。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价