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亚洲 | 2015年 6月 29日 星期一 08:58 BJT

《交易视点》台债殖利率料不易大弹，预期中性盘整--元大宝来证

路透台北6月29日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，本周市场仍主要受到希腊债务问题主导，相较于先前的恐慌，目前市场较偏乐观来解读债务协商，若顺利解读市场疑虑消息，但对债市属于利空，美国经济活动开始回温，但面对世界主要经济体货币政策不同调，中国大陆宣布降准降息来因应经济活动下行状况，让美国在未来升息步调较受压力。

台湾方面，在未来一季公债筹码供应量较少之下，台湾央行也因面对经济基本面疲弱，可能将不跟进美国升息，维持整体金融市场资金仍宽松之下，台债面对国外市场偏空，国内气氛偏多之下，殖利率不易出现大幅度弹升，预计仍以中性区间盘整看待，预估10年期券104/5期 成交区间1.48%-1.53%，五年券104/9期 则在0.97%-1.02%。(完) (整理 高洁如; 审校 张喜良)

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