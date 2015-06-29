《全球重要经济事件一览表》--6月29日-7月6日

金砖国家：1月20日股汇市收盘纵览
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
(除特别说明外，均为GMT时间)
6月29日(一)
伯尔尼--瑞士国际金融论坛，主题为“重建全球金融”。瑞士央行总裁乔丹和欧洲央行执委普雷特将是主要发言嘉宾。
伯尔尼--欧洲央行执委普雷特将于瑞士国际金融论坛发表前言声明(0930)。
维也纳--欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼就“奥地利投资融资--欧洲投资攻势之重要性”发表演说(0700)。
6月30日(二)
伦敦--澳洲央行总裁史蒂文斯在国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)举办的活动上发表演讲(0840)。
赫尔辛基--芬兰财政部发布债务管理季度报告，包括7-9月公债发行近期展望(0700)。
维也纳--欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼于“奥合国际银行--夏季会谈”中发表专题演说(1300)。
柏林--德国央行副总裁Claudia Buch将参加金融稳定委员会记者会(1200)。
圣路易斯--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在由Active Capital与Six Thirty举办的“新兴领袖创业峰会”(Emerging Leaders Venture Summit)前发表演说(2200)。
7月1日(三)
伦敦--英国央行公布金融稳定报告，之后央行总裁卡尼召开记者会(0930)。
巴黎--法国国际税务对话(至7月3日)。
法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，无利率决定。
斯德哥尔摩--瑞典央行召开货币政策会议(至7月2日)。
7月2日(四)
斯德哥尔摩--瑞典央行宣布利率决议(0730)。
米兰--欧洲央行总裁德拉吉于T2S证券结算平台的推出庆祝会发表开幕演说(1510)。
米兰--欧洲央行执委会成员莫尔许于T2S证券结算平台的推出庆祝会发表闭幕演说(1700)。
7月3日(五)
赫尔辛基--芬兰央行总裁利卡宁将于一项由欧洲货币与金融论坛组织的会议致开幕词，主题为流动性与市场效能(0545)。
7月6日(一)
暂无重要经济事件。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 陈宗琦；审校 张荻)
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价