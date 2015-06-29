版本:
中国
亚洲 | 2015年 6月 29日 星期一 09:19 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息6月29日

* 明报：

--上周停牌的内地手机股酷派 公布，内地视频网站乐视网 斥资逾27亿港元，向酷派大股东郭德英收购18%股权，成为集团第二大股东。

* 苹果日报：

--近年韩国服饰、网上代购等盛行，令I.T 经营备受挑战。I.T市场推广及国际业务副总裁郑静珊指，虽然消费模式转变令公司客源减少，但她认为只要公司选对品牌和做好服务，经营模式仍具竞争力。

* 东方日报：

--证监会董事局一致不同意为新股引入不同投票权架构（WVR），但对于WVR公司能否在港第二上市则没明显表态。证监会主席唐家成首次开腔，称证监会对港交所 就WVR公司来港第二上市进行谘询持开放态度，意味阿里巴巴 等已在美国上市中概股，尚有机会来港第二上市。

--中银香港 计划申请旗下两只基金北上于母行销售，将于内地一线城市路演，并拟为内地客制订一新基金；恒生 亦部署为旗下恒生H股ETF 及恒生指数ETF 申请北上资格。

* 文汇报：

--苏宁云商 董事长张近东昨日赴香港视察苏宁在港门店，据透露，苏宁今年内预计在香港现有的28家门店基础上再新开8至9家门店，实现全年120亿港元的销售目标。（完）

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐