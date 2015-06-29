《香港报摘》--其他报纸重要消息6月29日

金砖国家：1月20日股汇市收盘纵览
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
* 明报：
--上周停牌的内地手机股酷派 公布，内地视频网站乐视网 斥资逾27亿港元，向酷派大股东郭德英收购18%股权，成为集团第二大股东。
* 苹果日报：
--近年韩国服饰、网上代购等盛行，令I.T 经营备受挑战。I.T市场推广及国际业务副总裁郑静珊指，虽然消费模式转变令公司客源减少，但她认为只要公司选对品牌和做好服务，经营模式仍具竞争力。
* 东方日报：
--证监会董事局一致不同意为新股引入不同投票权架构（WVR），但对于WVR公司能否在港第二上市则没明显表态。证监会主席唐家成首次开腔，称证监会对港交所 就WVR公司来港第二上市进行谘询持开放态度，意味阿里巴巴 等已在美国上市中概股，尚有机会来港第二上市。
--中银香港 计划申请旗下两只基金北上于母行销售，将于内地一线城市路演，并拟为内地客制订一新基金；恒生 亦部署为旗下恒生H股ETF 及恒生指数ETF 申请北上资格。
* 文汇报：
--苏宁云商 董事长张近东昨日赴香港视察苏宁在港门店，据透露，苏宁今年内预计在香港现有的28家门店基础上再新开8至9家门店，实现全年120亿港元的销售目标。（完）
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路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价