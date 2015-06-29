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亚洲 | 2015年 6月 29日 星期一 09:33 BJT

基金产业：凯雷将以1.2亿美元入股安能物流，把握中国电商热潮商机

路透香港6月28日 - 凯雷投资集团(Carlyle Group) 周日同意以1.20亿美元收购安能物流部分股权，但具体份额不详，希望能在中国电商业务热潮中获益。

凯雷称这项交易预计在第三季完成，所需资金将由凯雷旗下凯雷亚洲增长基金IV进行融资。

安能物流成立于2010年，运营配送中心，以及定位于15-3,000公斤的零担货运领域。

根据其官网，安能物流之前已获得来自红杉资本和和美国华平投资集团 的投资资金。(完) (编译 李婷仪 审校 于春红)

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