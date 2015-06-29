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亚洲 | 2015年 6月 29日 星期一 09:28 BJT

台湾股市：盘中下跌，一水上乐园粉尘爆炸意外掼压保险股

路透台北6月29日 - 台湾股市周一盘中下跌1.6%，尾随全球市场颓势，因担心希腊违约；在台湾一水上乐园发生粉尘爆炸事件致使约500人受伤后 ，投资人出脱保险类股。

在开盘后数分钟，台股加权股价指数 跌至9,308.30点，上交易日小跌0.2%。

金融保险类指数 跌0.2%，台湾当局已开始调查周末水上乐园粉尘爆炸事件的原因。

电子类指数 跌2%。(完) 　　

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