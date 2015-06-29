中国国企：中核集团等14户央企财务管理存违规，内部管理薄弱--审计署

金砖国家：1月20日股汇市收盘纵览
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
路透上海6月29日 - 中国国家审计署周日公布对中核集团等14户中央企业2013年度财务收支审计结果公告，普遍在企业经营和财务管理不够规范，违法违规问题仍然存在，个别企业存在的问题突出。
审计署刊登部门负责人就14户中央企业审计结果答记者问称，审计中值得关注的问题还包括：部分央企内控制度不完善，内部管理薄弱；部分央企执行中央重大决策部署和宏观政策有偏差；部分企业因经营管理不善等原因出现巨额亏损，影响企业可持续发展潜力；还有企业发生重大违法违纪问题。
审计署对中核集团的审计报告指出其内部管理存在的问题,2010年至2013年下属中核工程公司等2家单位在工程项目建设中，未公开招标、干预中标结果等，涉及合同金额25.27亿元人民币。
审计署在对神华集团的审计报告称，2009年至2014年神华集团及下属神宁集团等28家单位提前确认销售收入、违规发放奖金补贴、未按规定编制合并财务报表等，造成收入多计20.27亿元，成本费用多计23.91亿元、少计14.94亿元，由此导致6年间多计利润11.30亿元（2013年多计利润10.15亿元）。
在贯彻执行国家宏观经济政策与决策部署方面，2011年和2013年，三峡集团未经国资委批准，委托或同意下属2家企业在湖北神农架、西藏林芝投资规划建设2处酒店。截至2014年3月底，已分别支付湖北神农架土地预付款500万元、林芝雅江宾馆有限公司出资款5亿元。
审计署称，对查出的这些问题线索，审计署已依照有关法律法规，移送纪检监察或司法机关依法查处。
审计署并称，下一步将按照“反腐、改革、法治、发展”总要求，加大审计力度。在审计时，注重揭露企业重大违法违规问题线索，反映影响企业发展潜力的重大风险隐患和突出问题；继续健全审计发现问题整改及责任追究制度。
审计署在答记者问时并建议，企业应切实贯彻执行国家宏观经济政策和决策部署，积极落实各项产业政策；同时进一步建立健全企业内部控制制度，规范重大事项集体决策，强化对下属企业的管控，落实责任追究制度，加强反腐倡廉建设；审计署并要求中央企业进一步规范企业日常经营管理活动，规范各项经营行为，控制成本和经营风险，确保国有资金资产安全和保值增值。
此次审计的14家央企包括中国核工业集团公司、中国兵器工业集团公司、国家电网公司、中国南方电网有限责任公司、中国华电集团公司、中国国电集团公司、中国电力投资集团公司、中国长江三峡集团公司、神华集团有限责任公司、中国第二重型机械集团公司、中国远洋运输（集团）总公司、中国航空集团公司、中粮集团有限公司、中国储备粮管理总公司等。（完）
更多内容请参看审计署网站（here） (发稿 张金栋; 审校)
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路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价