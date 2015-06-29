港报社评：急降准又减息，经济下行堪虞--经济日报6月29日

人行突宣布同时降准减息，外界多指是要救A股免沦熊市。惟中央救牛市有不少行政手段，突然货币政策出重手，更值得关注是经济下行是否较外界估计严重得多，非重手施救不可。

人行周六宣布昨日起向达到一定要求的银行降存款准备金率半个百分点，同时下调存贷款利率1/4厘。此完全出乎市场意料之外，尤其人民银行主管的金融时报周四才引述专家观点，指本月已没有降准、减息的可能。外界因此认为，是次罕有地双龙出海降准又减息，并非人行决定，而是来自中央的最高层决策。

那为何中央突然出如此重招呢？由于计及周五上证综指大跌7.4%，自本月12日A股创7年新高计，过去两周已累挫19%，只要再跌1%，技术上A股牛市便已变身为熊市，故外界普遍认为，中央在此时点上出重手，是要在周一开市前通过宣布大力放水，大力提振A股，免沦熊市。

惟此说法不无疑问，因中央要救牛市，行政手段多的是，例如重新放宽对融资融券的规管，便可有力提振A股信心与气氛，没有必要动用牵一发动全身的货币政策，便何况是同时双管齐下放水。

当然，市场解读为中央放水救股市，加上放水确有利资金市，故客观上今天A股可望得到支持。

那中央双管同时放水的底因是甚么呢？尤其值得留意的是，本周中央放水的举动并不只减息和降准，还有撤贷存比率限制和逆回购，可说是4招连出，因何如此急不及待将水喉扭大再扭大呢？

会不会是中央掌握了市场还未知道的经济数据，经济下行的压力远较原预计的还要大得多？会不会是经济下行未能于第二季见底，中央要急打补针力求第三季终可见底呢？

无论要确保创造职位力度回升，以保就业与社会稳定，抑或要营造环境协助经济转型，以至避免传统产业下滑太快，若经济下行加深肯定会带来负面影响，遑论说要达到全年经济增长7%左右的目标。

惟大松银根虽可一定程度上降低企业的资金成本，但银行其实不缺钱，现时再出重手，会否重蹈过去半年多的情况，即释出的资金大多投入资产市场尤其股市钱搵钱，少进实体经济，未能有力稳住经济呢？

A股虽可望从人行双拳齐发放下而获益，惟投资者为此振奋之余，却必须密切关注大放水的个中底因，留神经济走向与数据，因股市若与经济背驰太大，那股市势陷难以长期持续的泡沫危局。 （完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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