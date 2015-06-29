港报社评：同性婚姻可以讨论，议题敏感难有共识--信报6月29日

金砖国家：1月20日股汇市收盘纵览
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
近日社交网站Facebook涌现不少＂彩虹头像＂，该网站特别推出彩虹滤镜功能，用户按下指定连结，便可把自己的头像添加彩虹颜色，创办人朱克伯格身先士卒带头换上新装。至于美国的白宫，直接利用灯光效果，染成红橙黄绿蓝紫六色彩虹的外墙。
普天同庆＂满是彩虹的一天＂，原因是美国联邦最高法院作出一项历史性判决，同性婚姻符合宪法，意味着同性伴侣有权在全美50个州结婚。美国十四对同性恋人及两名男同性恋者，控告多个州禁止同性婚姻一案，联邦最高法院九名大法官以五票对四票裁定他们胜诉。总统奥巴马形容，判决再次证明美国民众在法律面前人人平等。
美国的裁决，对于香港会不会起到示范作用？平等机会委员会主席周一岳认为，香港也须讨论同性婚姻立法问题，不应该逃避。周一岳指出，现时有十多个国家如法国、爱尔兰和美国等等容许同性婚姻，平机会在法律上无权处理婚姻问题，但有职责推动多元共融及互相尊重，希望各界讨论。
同性婚姻当然可以在香港讨论，然而有两点值得注意。第一点是讨论的时间必然十分漫长，第二点是现届政府未来两年不可能推出相关议案，因为同性婚姻立法问题太敏感，经历过政改方案挫败而元气大伤的特区政府，肯定没有剩余精力为此再掀起一场法律层面的激辩。
同性恋由原本的社会禁忌，逐渐受到世人尊重甚至接纳，主要得力于社会风气愈来愈开明，价值观随着时间巨轮有所改变，异性恋并非理所当然＂唯我独尊＂的正常人伦，男男女女也有其恋爱自由。此外，部分名人勇于＂出柜＂亦开风气之先，例如歌手黄耀明和何韵诗，又例如人民力量议员陈志全，外国例子更是不胜枚举，最为人熟悉的有苹果公司行政总裁库克。问题是，尊重甚至接纳是一回事，立法保障同性恋者权益又是另一回事。
不久前，陈志全在港铁车厢受到两女一男乘客辱骂，有关片段在网上疯传，平机会虽说辱骂行为不能容忍，但无法以《性别歧视条例》跟进。因此，同性恋组织以及其他民间团体敦促政府及早就性倾向歧视立法。反同性恋歧视尚且未立法，遑论同性婚姻合法化了！
美国总统奥巴马虽然支持同性婚姻合法化，但长期以来受到保守力量掣肘，即使如今美国联邦最高法院裁定同性婚姻符合宪法，仍不能排除部分州政府阳奉阴违，理由是堂而皇之的＂上帝不准＂。假如类似法案在香港推出，几乎可以预见，正反双方必定争持不下，毕竟同性婚姻合法化牵涉利益分配，极难取得共识。尤有甚者，在如今凡事政治化的环境下，同性婚姻合法化又会扯出另一个问题：特首未普选，社会未民主，谁有资格代表市民，决定同性恋者能否合法结婚？
后政改年代，特区政府一心一意聚焦于民生，敏感议题可免则免。前平机会主席兼现任行会召集人林焕光表示，乐见同志婚姻在美国全面合法化，但＂美国还美国＂，他对同志婚姻在香港立法有保留。林焕光的言论，很大程度上反映政府的取态。何况在东方社会，同性婚姻所激起的争议，肯定比欧美有过之而无不及，合法化的难度，必然倍增。（完）
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