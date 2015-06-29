港报社评：加强安全监管，防止台式悲剧重演--文汇报6月29日

金砖国家：1月20日股汇市收盘纵览
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
台湾新北八仙水上乐园前晚举办＂粉末派对＂，怀疑喷出的彩色粉尘爆炸，导致逾500人受伤，令一场开心狂欢变成了悲惨的重大事故。类似的＂粉末派对＂安全风险往往被低估轻视，一旦在某个环节出现纰漏，就会酿成悲剧。台湾的粉末爆炸事件对香港无疑是一个警号。香港作为经常举办大型群体康乐文娱活动的城市，需加强对类似＂粉末派对＂大型活动的规管及巡查，及早排除安全隐患，避免灾祸重演。
近年来，＂粉末派对＂在各地年轻人中颇为流行。台湾这次＂粉末派对＂，组织者向近千名现场参与者喷洒出成份为粟米粉的七彩粉末后，随即在人群中迸出大片火光，并快速蔓延成熊熊火焰，走避不及的人们不断嚎哭哀叫，现场惨不忍睹，烧伤患者达500人之多，其中还包括5名港人旅客。
所谓的＂粉末派对＂是一项风险指数颇高的活动。据材料学专家介绍，一些看似安全的颗粒粉尘，包括面粉、糖粉、奶粉或其他颗粒粉尘，只要颗粒够细又达到一定浓度，悬浮在空气中与氧气结合，一旦接触到火源就可能起火，接着再点燃其他粉尘，循环作用导致反应速度加快，就可能形成破坏力惊人的爆炸。派对现场人多拥挤，众人身体摆动、击掌、快速舞动或者灯光过热，甚至有人吸烟都可能成为热源，引发灾难。粉尘爆炸后，瞬间高温高压急速扩散，范围极广，导致受伤者众多，不少伤者属重度烧伤。举办方事前错误低估活动的安全风险，在缺乏消防防护下就贸然展开活动，这是造成惨重意外的重要原因。
香港作为国际旅游城市，每年都会举行大大小小的各种活动。今年亦将有两场喷洒彩色粉末或颜料活动在亚洲博览馆举行。虽然主办方强调喷洒的并非粉末而是颜料，并且不允许参与者带火种入场，但是，部分正常情况下不可燃的物质缩小至细微的分割状态后，皆存有火灾或爆炸的潜在可能性，况且博览馆属于密闭空间，一旦碰上静电或其他热源便容易诱发安全事故。消防处应该介入了解有关活动的详情和所用粉末的性质，如果经过科学评估，确实存在重大安全隐患，就应该果断叫停，以确保万无一失。（完）
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路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
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