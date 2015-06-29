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亚洲 | 2015年 6月 29日 星期一 09:46 BJT

港报社评：建立＂民生共识＂才可解困局--星岛日报6月29日

政改方案遭否决后，各方暂时偃旗息鼓，政治争拗的火药味稍为消减，姿态上也由刚性对撼，转为柔性对话，并且表示愿意聚焦于民生议题。这诚然是正面的转变，若各方真的以民生为重，政府施政阻力将有望减低，推行措施的效率也可提高，实是市民之福。问题是，政党与政府对民生问题仍纷争不绝，要建立共识困难重重，如果这状态继续下去，香港发展的困局恐难突破。

特首梁振英上周二发表《施政汇报》时说，在后政改时期，香港要集中处理民生及经济，政党应予配合。他早前调动立法会财委会议程，将成立创科局排在民生议题之后，并约公民党于本周四见面，都展示出友好态度。泛民政党也多了谈民生政策，少了政治斗争味道，显然有意改变政治化形象，让公众觉得他们也同样重视民生经济。

对双方而言，实际上都有需要作此改变。政府于普选被否决后，不会再重启政改，政治争拗冲突估计难以复燃，目前正是将民生施政推回正常轨道的大好契机，从而重建政府的民望。至于泛民与建制派政党，也知道公众已厌倦政争，都期望从政者回归实务，故必须在民生事务有所作为，才可挽回大跌的民望。

虽然各方同时转向，但不等于政府的民生施政就可走出泥沼，快马加鞭前进。发展局局长陈茂波昨天在访问中指出，政府有150幅土地正进行改变规划，以增加建屋量，但只有24幅完成，主因是地区的阻力仍大。特别是今年底区议会将举行选举，明年则轮为立法会选战，政党和利益团体对政府的土地规划将＂不会客气＂。他的说话算比较含蓄，实情是区议员对土地改划反对激烈，设下重重路障，令很多项目进退不得。 　　最近披露的政府内部文件也显示，未来10年政府只能兴建25.2万个公营房屋单位，比长远房屋策略委员会定出的29万个单位目标，相差达13%。原因之一正是觅地建公屋要过地区谘询一关，但阻力愈来愈大；此外，收地和清拆又遇到政党、地区团体和环保组织的反对，政府须进行艰苦的角力与谈判，因战况胶着而寸步难行。 　　民生仗有时比政治仗更难打，因为政府推动民生措施的对手，并不止是泛民与环保团体，建制派的政党和地方团体反对得更凶狠，除了因为利益所在，也为了争取地区民众支持，增加参选区议会和立法会的筹码，所以不会轻易买政府的帐。 　　面对这艰难局面，政府必须大大改善与对手达成共识的政治技巧，改变过往一味硬闯的低智策略，同时懂得＂拆墙松绑＂，解除顽固行政程序的束缚，以柔制刚，藉适当的折衷争取对手支持。上上之策是让政党比政府得分更多，可从共识中＂获利＂。 　　政府与反对一方重建＂民生共识＂，是当前首要急务，唯有这样，才可以突破施政困局。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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