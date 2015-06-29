中国财政：预计达到中央财政收入目标压力较大，财政政策将加力增效--财长

金砖国家：1月20日股汇市收盘纵览
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
路透北京6月29日 - 中国财政部长楼继伟周日表示，今年后几个月，受经济下行压力仍然较大等因素影响，预计要达到中央财政收入预算目标压力较大。
财政部网站刊登楼继伟所做“关于2014年中央决算的报告”称 ，下一步要推动积极财政政策加力增效，深入推进财税体制改革，切实加强地方政府债务管理，加大力度推广运用PPP模式，大力推进财政资金统筹使用。
在谈到实施积极财政政策时他指出，既要拉动投资需求，也要减轻企业负担，继续推进结构性减税和普遍性降费。适时推进营改增改革，将不动产纳入增值税抵扣范围，完善消费品进出口相关税收政策。
楼继伟指出继续推进税收制度改革，力争全面完成营改增，研究提出消费税改革方案和消费税暂行条例修订草案，加快推进资源税改革。积极推进环境保护税立法，研究提出个人所得税改革方案，配合做好房地产税立法等工作。
此外进一步规范地方政府债券管理，督促地方将新增债券优先用于棚户区改造等国务院确定的重点项目，解决融资平台公司在建项目后续融资的办法，积极引进社会资本参与地方融资平台公司存量项目改造。
研究设立PPP融资支持基金，通过垫付前期开发资金、委托贷款、担保、股权投资等方式，加快PPP项目实施进度，提高PPP项目可融资性。
重点推进项目资金的统筹，抓好科技、教育、农业、节能环保、医疗卫生等重点科目资金的统筹使用。推进各类收入的统筹使用，清理压缩政府性基金和专项收入，实行目录清单管理，从严控制设立收入项目。
楼继伟报告称，去年中央一般公共预算收入64,493.45亿元，为预算的100.2%，比2013年增长7.1%。加上年初从中央预算稳定调节基金调入1,000亿元，使用的收入总量为65,493.45亿元。中央一般公共预算支出74,161.11亿元，完成预算的99%，增长8.3%。
汇总中央和地方决算，2014年全国一般公共预算收支差额13,500亿元，赤字率为2.1%。
财政部在提交全国人大审议的中央和地方预算草案报告中称，2015年全国财政预算赤字规模为1.62万亿元人民币，较上年的1.35万亿元增两成，中央和地方财政赤字规模都有所增加，赤字率2.3%左右(占国内生产总值GDP的比例)，较去年提高0.2个百分点。（完） (发稿 吴晓龙；; 审校 宿泱韫/杨淑祯)
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价