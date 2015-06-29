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亚洲 | 2015年 6月 29日 星期一 09:57 BJT

中国新债：内蒙古周五将招标发行294亿元一般地方债

路透上海6月29日 - 中国内蒙古财政厅上周五稍晚公告称，将于周五(7月3日)招标发行294亿元人民币四期一般地方债券；其中三年期计划发行规模为44亿元，五年和七年发行规模均为88亿元，10年品种发行量为74亿元。

上述四期债的具体招标时间为7月3日下午14:00-14:40，采用单一价格荷兰式招标方面，标的为利率。7月6日开始发行并计息，7月8日发行结束。中债资信评估对上述债券的信用评级均为AAA。

上述债券投标标位区间为招标日前一至五个工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限国债收益率算术平均值与该平均值上浮15%之间。

此前公开发行的一般地方债，利率均贴近或持平于同期限国债到期收益率五日均值，即投标区间下限。(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞; 审校 张喜良)

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