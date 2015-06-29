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亚洲 | 2015年 6月 29日 星期一 10:06 BJT

《香港重要政经日程》--6月29日-7月1日

================== 今日重要政经消息=================

6月29日（周一）

*-- 公布5月份零售销售数字。

--16:00 利福地产 2183.HK 股东特别大会。

================== 近期重要政经消息=================

6月30日（周二）

*-- 公布5月份M-3货币供应。

*-- 公布5月底外汇基金资产数字。

*-- 公布5月底人民币存款数字。

*-- 佳讯控股 公布全年业绩。

*-- 阿里健康 公布全年业绩。

*-- 亚洲煤业 公布全年业绩。

*--14:00 南方航空 在中国举行股东周年大会。

*--15:00 星美文化 股东周年大会。

--14:00 华电国际 1071.HK 在中国举行股东特别大会。

* 7月1日（周三）

-- 香港特别行政区成立纪念日假期。

注：1. “*”代表新增。

2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 梁慧仪)

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