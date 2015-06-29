版本:
中国
亚洲 | 2015年 6月 29日 星期一 10:26 BJT

日本股市：日经指数跌至一周低位，因希腊危机冲击全球市场

“有两件事需谨记：一是目前所见的出脱风险资产的情绪性反应，但这没有那么严重。”法国巴黎银行全球市场主管Kyoya Okazawa说。“真正的风险在于扩散到其他地区，如意大利和西班牙，不过相比以前的欧元危机，这个可能性目前暂时较低。”

他说，欧洲现在远远没有之前欧元区危机期时那么容易发生问题蔓延。他并表示，有类似希腊那样政治问题的国家也很少。

“只要希腊问题限制在希腊国内，应该就不会(对日本市场)造成重大影响。”Okazawa说。

金融股重挫，三菱UFJ金融集团 和瑞穗金融集团 各跌2.8%；野村控股 和大和证券集团 分别下跌2.3%和3.0%。

出口股亦跌，丰田汽车 跌1.9%，本田汽车 跌2.5%。

日本摩根大通资产管理全球市场策略师Yoshinori Shigemi称，在本周末计划举行的希腊公投前，投资人可能都维持避险。

东证股价指数 跌2.0%至1,634.45点，JPX-日经400指数 跌1.9%至14,741.43点。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐