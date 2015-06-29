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亚洲 | 2015年 6月 29日 星期一 10:21 BJT

台湾汇市：台币盘初实质交投随亚币趋弱，因希腊债务僵局越演越烈

路透台北6月29日 - 台币兑美元 周一盘初实质交投趋弱。交易员表示，希腊债务僵局越演越烈，为防止金融体系崩溃，希腊更祭出资本管制举措，拖累早盘台币实质交投随韩元等亚币探低，今日台币实质交投料趋弱靠向31元整数关口。

汇银人士指出，盘初部分外资稍有偏向汇出，及央行盘中进场调节引导台币实质交投随韩元续贬，但月底前仍待消化出口商抛汇卖需，略压抑台币续贬幅度，后续市场密切关注外资动向。

〞变数在外资，不知道外资会不会撤出新兴亚洲。〞一位官股银行交易员表示。

希腊将实施资本管制，并且国内银行周一将关闭；此前国际债权人拒绝延长救助计划，而且储户排起长队提现，将希腊问题僵局推上危险的新高度。

当地时间10:00左右，台北外汇成交量1.76亿美元，交投持稳但不够活络；韩元兑美元 盘初在1,122附近，上日收在1,116.9。

本地时间9:52，台股 重挫1.75%报9,302.06点，MSCI明晟亚太除日本指数 则跌 1.47%。

台币早盘实质交易区间落在30.957-30.989；上日交易区间在30.890-30.948。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点美元折价幅度与上日尾盘缩减；一个月美元/台币远汇 暂报30.965/30.990，上日收在30.960。

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.950-31.050

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--《全球汇市》欧元走软，最后阶段磋商开始前希腊与债权人展开言论攻势

--《综述》希腊将实施资本管制并令银行停业，因与债权人未达成协议

--《一周经济焦点》希腊迎来决定性时刻，美国就业市场再次成为焦点 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)

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