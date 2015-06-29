台湾汇市：台币盘初实质交投随亚币趋弱，因希腊债务僵局越演越烈

金砖国家：1月20日股汇市收盘纵览
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
路透台北6月29日 - 台币兑美元 周一盘初实质交投趋弱。交易员表示，希腊债务僵局越演越烈，为防止金融体系崩溃，希腊更祭出资本管制举措，拖累早盘台币实质交投随韩元等亚币探低，今日台币实质交投料趋弱靠向31元整数关口。
汇银人士指出，盘初部分外资稍有偏向汇出，及央行盘中进场调节引导台币实质交投随韩元续贬，但月底前仍待消化出口商抛汇卖需，略压抑台币续贬幅度，后续市场密切关注外资动向。
〞变数在外资，不知道外资会不会撤出新兴亚洲。〞一位官股银行交易员表示。
希腊将实施资本管制，并且国内银行周一将关闭；此前国际债权人拒绝延长救助计划，而且储户排起长队提现，将希腊问题僵局推上危险的新高度。
当地时间10:00左右，台北外汇成交量1.76亿美元，交投持稳但不够活络；韩元兑美元 盘初在1,122附近，上日收在1,116.9。
本地时间9:52，台股 重挫1.75%报9,302.06点，MSCI明晟亚太除日本指数 则跌 1.47%。
台币早盘实质交易区间落在30.957-30.989；上日交易区间在30.890-30.948。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点美元折价幅度与上日尾盘缩减；一个月美元/台币远汇 暂报30.965/30.990，上日收在30.960。
交易员预测今日集中交易区间：
* 30.950-31.050
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--《一周经济焦点》希腊迎来决定性时刻，美国就业市场再次成为焦点 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价