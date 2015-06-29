台湾债市：10年公债殖利率开低后跌势缩减，希腊偿债事件恶化

金砖国家：1月20日股汇市收盘纵览
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
路透台北6月29日 - 台湾10年公债104/5 殖利率周一开低后跌势缩减；交易员指出，希腊未与债权人达到共识，并实施资本管制等消息，早盘资金涌入，惟随殖利率在下跌并触及1.4900%后，因后续追价无力，加上停利卖单大举出笼带动殖利率反弹。
交易员表示，希腊债务问题恶化对债市是利多，且台债有市场资金宽松，及筹码相对稳定等利多的因素；不过早盘短多停利出场，殖利率下档空间有限，今天只在开盘时稍微反应希腊债务因素后随即回弹到1.50%以上。
〞10年券殖利率下档空间有限，但1.48%是关键，如果能突破就往1.45%靠拢。〞一位大型公股银行主管说。
他解释，倘若10年券殖利率能突破1.48%关键价位，可望引爆多头进场追价，殖利率亦有机会往1.45%靠拢，但从今天开低后跌幅缩减的情况来看，显示多头追价意愿不高；料短线殖利率将呈下移但不脱区间盘整的走势。
一位大型证券商交易员指出，希腊债务对债市确是利多，但今天一大早殖利率开低后停利卖压随即出笼，使殖利率跌幅明显收敛，台债今日的走多行情亦不及国际债市来得大。
另一大型公股票券公司交易员也说，由于台债殖利率已处于低档，早盘开低后即反弹，显示买盘往下追价的意愿很低，行情陷入区间整理。
希腊将实施资本管制，并且国内银行周一将关闭；此前国际债权人拒绝延长救助计划，而且储户排起长队提现，将希腊问题僵局推上危险的新高度。
美国财政部长杰克卢在电话中向希腊总理齐普拉斯表示，想办法让希腊回到改革和经济复苏的道路上对希腊、欧洲和全球经济都有利--美国财政部发言人
交易员预估，今天五年券104/9 殖利率波动区间暂看0.975%-0.995%；104/5殖利率则在1.480%-1.510%。
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--《综述》希腊将实施资本管制并令银行停业，因与债权人未达成协议
--快讯提示：美国财长杰克卢呼吁采取行动应对希腊债务危机 (完) (记者 罗两莎；; 审校 高洁如/林高丽)
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价