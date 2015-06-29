台湾债市：10年公债殖利率开低后跌势缩减，希腊偿债事件恶化

路透台北6月29日 - 台湾10年公债104/5 殖利率周一开低后跌势缩减；交易员指出，希腊未与债权人达到共识，并实施资本管制等消息，早盘资金涌入，惟随殖利率在下跌并触及1.4900%后，因后续追价无力，加上停利卖单大举出笼带动殖利率反弹。

交易员表示，希腊债务问题恶化对债市是利多，且台债有市场资金宽松，及筹码相对稳定等利多的因素；不过早盘短多停利出场，殖利率下档空间有限，今天只在开盘时稍微反应希腊债务因素后随即回弹到1.50%以上。

〞10年券殖利率下档空间有限，但1.48%是关键，如果能突破就往1.45%靠拢。〞一位大型公股银行主管说。

他解释，倘若10年券殖利率能突破1.48%关键价位，可望引爆多头进场追价，殖利率亦有机会往1.45%靠拢，但从今天开低后跌幅缩减的情况来看，显示多头追价意愿不高；料短线殖利率将呈下移但不脱区间盘整的走势。

一位大型证券商交易员指出，希腊债务对债市确是利多，但今天一大早殖利率开低后停利卖压随即出笼，使殖利率跌幅明显收敛，台债今日的走多行情亦不及国际债市来得大。

另一大型公股票券公司交易员也说，由于台债殖利率已处于低档，早盘开低后即反弹，显示买盘往下追价的意愿很低，行情陷入区间整理。

希腊将实施资本管制，并且国内银行周一将关闭；此前国际债权人拒绝延长救助计划，而且储户排起长队提现，将希腊问题僵局推上危险的新高度。

美国财政部长杰克卢在电话中向希腊总理齐普拉斯表示，想办法让希腊回到改革和经济复苏的道路上对希腊、欧洲和全球经济都有利--美国财政部发言人

交易员预估，今天五年券104/9 殖利率波动区间暂看0.975%-0.995%；104/5殖利率则在1.480%-1.510%。

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