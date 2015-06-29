《中国新债预测》国开行五期债定位多接近二级，降息降准双至利好不明显

中国债市动态：现券收益率变动有限，人气不足成交寥寥
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
* 招标品种：国开行1/3/5/7/10年固息债
* 期限及招标金额：1/5/7年50亿元；3/10年60亿元；1年可追加30亿元
* 招标时间: 1/3/5年：6月30日10:00-11:10
* 7/10年：10:00-11:40
* 受访人数: 10位(券商和银行)
* 预测区间: 2.62%-2.73；3.50%-3.61；3.79%-3.87%；4.06%-4.13；4.05%-4.13%
* 预测均值: 2.67%；3.55%；3.83%；4.10%；4.09%
路透上海6月29日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行一至10年五期债。路透调查显示，央行周末宣布降息和定向降准，但现券表现淡定。新债定位上，除一年期品种如常较低外，其他期限多与二级接近，预测均值依次为2.67%、3.55%、3.83%、4.10%和4.09%。
另外，在央行公开市场上周意外重启逆回购并大幅下调利率后，明日公开市场操作规模和价格定位如何也将影响一二级走势，值得关注。
上海一券商分析师认为，若没有更多消息刺激，明日新债结果料与二级接近。“(政策)放松幅度很大，但边际效果却很差，今天债券收益率没怎么下。”
银行间债市固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五、七及10年期最新收益率分别为2.8029%、3.5902%、3.8756%、4.1184%和4.0961%。
中国央行周六宣布同时降息和定向降准，为六年半来首现；一方面经济仍未见明显起色，稳增长政策还需跟上，而另一方面，政策加力的一个重要原因，可能是股市暴跌后防止金融风险进一步扩散。
明日招标五期债中，三、五、七、10年期为国开行2015年第12、13、九和10期金融债增发品种，票面利率依次为3.54%、3.86%、4.25%及4.21%；一年期品种为今年第15期新发债。
一年期固息债招标量不超过50亿元，工行 、农行 和中行 三家商业银行柜台分销额度上限均为10亿元。
具体发行条款如下：
2015第15期新发债及第九、10、12、13期增发债
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发行上限 1/5/7年50亿元；3/10年60亿元
追加发行上限 1年30亿元；3/5/7/10年：无
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标时间 1/3/5年：6月30日10:00-11:10；7/10年：10:00-11:40
招标方式 采用单一利率或价格(荷兰式)招标方式
缴款日 1年：7月7日；3/5/7/10年：7月2日
起息日 1年：7月7日；3年：6月18日；5年：6月25日；7/10年：4月13日
分销期 1年：7/1-7/7；3/5/7/10年：7/1-7/2
上市日 1年：7月9日；3/5/7/10年：7月6日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
承揽费 1年无；3年0.05%；5/7年0.10%；10年0.15%
--------------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价
(新增2013-2016年GDP环比增速数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9