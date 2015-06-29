全球经济：设定通胀目标的央行出现政策失误的风险与日俱增--BIS

中国债市动态：现券收益率变动有限，人气不足成交寥寥
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
BIS的报告称，商品价格和汇率变化传导至物价的机制已经得到了较为充分的理解，但二者的影响已不如1970年代那么明显。
与之类似，当前工资对通胀的影响也不如1970年代，主要受自动化、全球化影响，此外工资也不再那么紧密地与物价指数相连。
报告中还承认对通胀预期的理解不足，称衡量指标受到较大的不确定性影响。
此外，央行决策所参考的又一传统指标--经济闲置产能的估算也比较困难。
总体而言，现如今通胀受到全球性因素的影响远超过本地因素，这使得决策者在采取何种路线和措施的问题上更难以做出正确的决定。
BIS在第85期年报中称：“通胀和国内闲置产能之间的关系存在不确定性，这意味着货币政策决策方面存在更大风险。”
报告称：“如果央行过于看重一些因素之间以往的关联性(往往轻视全球因素的影响)，则有可能出现政策失误。”(完) (编译 孙国玉；审校 徐文焰)
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价
(新增2013-2016年GDP环比增速数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9