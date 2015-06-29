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亚洲 | 2015年 6月 29日 星期一 13:36 BJT

《中国金融债发行日程表》--6月29日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

  发债主体      规模          期限       票面利率      债券类型     发行时间
            (亿元人民币)      (年)     或参考收益率
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 *国开行         50            1         周二招标     固息金融债    7/1-7/7
                 60            3         周二招标     固息增发债    7/1-7/2
                 50            5         周二招标     固息增发债    7/1-7/2
                 50            7         周二招标     固息增发债    7/1-7/2
                 60           10         周二招标     固息增发债    7/1-7/2
                      (2015第15期新发债及第九、10、12、13期增发债)
                      (一年期可至多通过商业银行柜台分销追加30亿元)  
 *进出口行       40            1         周四招标     固息增发债    7/2-7/3
                 40            5         周四招标     固息增发债    7/2-7/3
                 40           10         周四招标     固息增发债    7/2-7/3
                      (2014年第57期、2015年第13期和第八期增发债) 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      7/8 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      7/22 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      8/12 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      8/26 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      9/11 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      9/25 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      10/12 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      10/26 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      11/4 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      11/20
                     
  注: *表示新增。(完)
    
   如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次

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