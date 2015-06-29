中国个股：兴业银行成立具独立法人资格研究机构，为国内银行业首家

路透北京6月29日 - 中国股份制银行--兴业银行 周日宣布成立具有独立法人资格的研究机构--兴业经济研究咨询股份有限公司。这是中国银行业内首家采用公司化方式发起设立，并按照市场化机制独立运作的专业研究机构。

该行新闻稿表示，兴业研究公司由兴业银行集团成员单位出资设立，研究领域包括宏观经济、利率、汇率、大宗商品、大类资产配置、行业与信用等；兴业银行副行长蒋云明将出任该公司董事长。

“兴业银行打算把研究的力量整合，把它市场化运作，为银行长远发展提供智慧支持。这方面的研究不局限于宏观，还要考虑到微观以及现有数据资产的整理、挖掘和运用。”该行行长李仁杰表示。

此前银监会官员在2014年银监会年报发布会上表示，将积极推动银行业务管理框架改革，探索部分业务和条线的子公司制改革。