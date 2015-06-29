基金产业：美国债券基金经理未雨绸缪，防范投资组合受FED升息影响

路透芝加哥6月26日 - 美国一些最大债券基金的经理正试图保护自己的投资组合不受美国可能升息的影响，为此削减对新兴市场的敞口、提高流动性并降低债券存续期。

在芝加哥举行的晨星投资会议的间隙，这些基金经理对路透表示，他们担心美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年稍后的可能升息。一些基金经理亦表示，如果升息后债券价格有吸引力，他们将买入债券。

Metropolitan West Total Return 债券基金经理Laird Landmann称，过去一年该基金已抛售10亿美元新兴市场债券，因担心随着资金涌向收益较高的美国债券，这些新兴市场国家经济将受损。该基金管理着660亿美元资产。

“如果加码的话，就会受创，”他在一小组讨论会上称。

由于美联储决策者已暗示一旦他们认为美国经济足够强劲，就计划升息，固定收益经理必然已预计到升息对他们投资组合中债券价格的影响。

如果债券价格大跌，将导致投资者净提现，可能迫使基金经理抛售以满足赎回需求。

据汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)的数据，截至6月24日，投资者向美国债券基金投入693亿美元，其中包括向应税债券基金净投入606亿美元；如果债市投资者更加紧张不安，应税债券的波动将加剧。

太平洋投资管理公司(Pimco)的高管表示，他们已采取提高基金流动性等措施，可能包括卖出债券并转而持有现金。

**降低存续期**

Pimco投资委员会委员Marc Seidner表示，去年以来Pimco Unconstrained债券基金 持仓的平均存续期已降至负0.75年。而一年前存续年期约为三年。

Seidner称，他希望保护这一基金不受升息影响，但如果升息带来买入机会，他也随时准备入手。

贝莱德 基本固定收益投资长Rick Rieder称，该公司已降低了一些投资组合的存续期，押注美联储升息将主要影响三年期或以下的债券。

存续期是衡量投资组合对利率调整的敏感度指标：存续期越长，升息对基金价值的损害越大。

T. Rowe Price的资产配置部门成员Darrell Riley表示，过去一年该部门增持高收益债券，因它们存续期较短。该公司管理着大约2,000亿美元资产。

但并不是所有基金经理都在缩短存续期。Western Asset Management Core Plus 债券基金投资组合经理John Bellows表示，该基金维持较同业更长的存续期，并维持对新兴市场债券的仓位；该基金管理着147亿美元资产。John Bellows称，该公司预计只会温和升息，这些债券收益率仍能高于美国债券。

其他基金经理似乎更为谨慎。骏利资产管理集团 固定收益投资长Gibson Smith称，骏利旗下Flexible Bond Fund等基金已增持美国公债等更安全的投资工具。

Smith称，“我们目前处于信贷周期的后期阶段，应该更加谨慎一些。”(完)