中国基金：天弘基金受托管理国内首个消费养老金合格计划

金砖国家：1月20日股汇市收盘纵览
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
路透上海6月29日 - 中国最大基金管理公司--天弘基金周日与中国老龄事业发展基金会、上海德浓科技等签约，共同推出国内第一个消费养老金合格计划，天弘基金将成为该计划的受托咨询人和投资管理人，工商银行 为该计划的帐户管理人。
目前国内养老模式为三大支柱，即政府基本保障金、企业年金和商业保险，消费养老是一个创新模式，是指消费者在平时的消费过程中，将商家给予的让利或积分将转换成养老金，并交由专业投资机构管理，消费者可在60岁之后领取。民政部旗下的老龄基金会作为该计划的管理人，上海德浓科技则开发和运营移动APP平台，负责商家积分转换等。
天弘基金管理公司副总经理张磊表示，消费养老金合格计划通过互联网技术，将碎片化的消费积分、返利转换为养老金，在不挤压个人当期消费的同时，开辟了新的养老金来源。
他指出，对于天弘而言，该计划将作为一个专户计划来运营，比照其管理企业年金的投资策略，权益类和固定收益类资产配比大致为3:7。
与其他专户不同的是，天弘还将利用其管理余额宝产品的经验，将其云计算等IT和运营能力，协助这个未来有望达数千万个消费养老金客户的资金管理。
天弘基金和阿里巴巴的支付宝合作推出闲钱理财的余额宝产品，一季度末规模达7,117.24亿元人民币，客户数约5,000万户。今年2月，阿里巴巴 关联企业蚂蚁金服控股天弘基金的法律手续完成，天弘基金成为阿里系的新成员。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价