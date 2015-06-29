更新版 1-中国债市动态：双降利好未明显激励现券，资金改善推IRS下行

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路透北京6月29日 - 中国央行周末出台定向降准和降息，但货币政策边际效应递减，银行间债市周一早盘现券所受激励有限，收益率较上周五收盘变化无几。而受资金改善和回购价格下行带动，利率互换(IRS)下行明显，其中尤以短端跌幅领先。

交易员称，短债收益率近两三个月已累计不小跌幅，而在经济基本面未明前，市场对长端看法依旧谨慎，因此仅降息和定向降准暂难改变现券胶着走势。短期可观望央行公开市场是否会有更多举措。

“市场早就淡定了，天下苦秦久矣，好多长债砸在手里(等着出呢)，政策的边际效应也在递减。”华东一银行交易员表示。

他并指出，以10年国开债为例，政策宣布后的场外交易收益率一度在4.05%有成交，但成交量不大，随后逐步回升。至于短债，因最近两三个月来短债收益率幅度较大，进一步下行空间不足。

剩余期限约10年的国开行150210券最新报价 在4.1000%/4.0850%，上日尾盘为4.12%/4.10%。

与资金价格联系更紧密的IRS，早盘降幅略明显。以七天回购利率为基准的一年期IRS 一度最多跌近10个bp，五年期 则不到5bp。

国债期货市场，两个主力合约早盘由涨转跌。其中国债期货五年期主力合约TF1509 早盘收报95.90元，较上日结算价跌0.08%；10年期T1509 收报94.56元，较上日结算价跌0.17%。

继年内两度降息及两次降准后，中国宽松货币政策进一步加力，央行周六宣布同时降息和定向降准，为六年半来首现；一方面经济仍未见明显起色，稳增长政策还需跟上，而另一方面，政策加力的一个重要原因，可能是股市暴跌后防止金融风险进一步扩散。