更新版 1-中国债市动态：双降利好未明显激励现券，资金改善推IRS下行

金砖国家：1月20日股汇市收盘纵览
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
(新增市场表现及评论)
路透北京6月29日 - 中国央行周末出台定向降准和降息，但货币政策边际效应递减，银行间债市周一早盘现券所受激励有限，收益率较上周五收盘变化无几。而受资金改善和回购价格下行带动，利率互换(IRS)下行明显，其中尤以短端跌幅领先。
交易员称，短债收益率近两三个月已累计不小跌幅，而在经济基本面未明前，市场对长端看法依旧谨慎，因此仅降息和定向降准暂难改变现券胶着走势。短期可观望央行公开市场是否会有更多举措。
“市场早就淡定了，天下苦秦久矣，好多长债砸在手里(等着出呢)，政策的边际效应也在递减。”华东一银行交易员表示。
他并指出，以10年国开债为例，政策宣布后的场外交易收益率一度在4.05%有成交，但成交量不大，随后逐步回升。至于短债，因最近两三个月来短债收益率幅度较大，进一步下行空间不足。
剩余期限约10年的国开行150210券最新报价 在4.1000%/4.0850%，上日尾盘为4.12%/4.10%。
与资金价格联系更紧密的IRS，早盘降幅略明显。以七天回购利率为基准的一年期IRS 一度最多跌近10个bp，五年期 则不到5bp。
国债期货市场，两个主力合约早盘由涨转跌。其中国债期货五年期主力合约TF1509 早盘收报95.90元，较上日结算价跌0.08%；10年期T1509 收报94.56元，较上日结算价跌0.17%。
继年内两度降息及两次降准后，中国宽松货币政策进一步加力，央行周六宣布同时降息和定向降准，为六年半来首现；一方面经济仍未见明显起色，稳增长政策还需跟上，而另一方面，政策加力的一个重要原因，可能是股市暴跌后防止金融风险进一步扩散。
时隔逾两个月，央行上周重启逆回购且利率大幅下行。上周五财新网并引述央行相关人士称，当日加量续做了到期的1,300亿元MLF(中期借贷便利)，在将期限从三个月延长至六个月同时，利率亦降至3.35%，较此前三个月3.50%水平降低。 (完) (发稿 侯向明; 审校 李宏薇/黄凯)
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价