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亚洲 | 2015年 6月 29日 星期一 11:47 BJT

韩国金融市场：韩股韩元双双下滑，因希腊危机吞噬投资者信心

“举行公投是避免‘重大违约’的一个步骤，”现代证券的分析师Rhoo Yong-seok提到希腊意外决定将就救助条款进行公投时称。

“希腊本周有可能违约，但只是‘技术性违约’。所以，对国内股市的影响将有限。我们预计到公投当天，韩股指标股指可能较上周五收盘价下跌20-50点，”Rhoo补充说。

受获利担忧拖累，LG电子 下挫3.8%至47,600韩元，稍早曾跌至47,500韩元，为近11年来最低位。“该公司第二季的获利有可能达不到市场预期，因为电视及新款手机销量下滑，”大信证券在给客户的报告中称。

外资料结束连续三天的买超，截至中午卖超407亿韩元(3,627万美元)韩股。

韩元兑美元 下跌0.5%至1,122.6。韩元盘初曾触及1,127.9，为3月18日以来最弱水准。

“低接买盘推动韩元略微扳回稍早跌幅，投资者相信韩元跌势过度，”东部证券外汇分析师Yuna Park称。

“韩元/美元到7月中旬或将跌破1,120-1,130，因希腊问题忧虑挥之不去，”Park并称。

三年期公债9月期约 上升0.10点至109.09。

0248GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,122.6 1,110.0

日圆/韩元 9.1125/204 9.1409

韩国公债期货 * 109.09 108.99

韩国综合股价指数 2,059.73 2,090.26

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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法股CAC-40指数 (编译 刘秀红/王兴亚；审校 王丽鑫/戴素萍)

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