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亚洲 | 2015年 6月 29日 星期一 11:49 BJT

中国汇市：人民币早盘微跌窄幅运行，中国降准降息及离岸明显跌势难撼走势

路透上海6月29日 - 人民币兑美元即期 周一早盘微跌，中间价小幅贬值至两周低点，交易员表示，中国央行上周末降准降息对人民币汇率影响非常有限，汇率继续延续窄幅运行，毫无生气，短期内仍无突破迹象。

他们并表示，境内即期汇价6.21元关口仍有大行结汇支撑，早盘离岸CNH明显下跌，并再次低于在岸价格，这是对中国央行周末降息和美元上涨的正常反应，但境内人民币仍受制于客盘情况。

“早盘客盘结售汇都有一些，没什么明显特点，感觉短期内要突破挺难的，之前试过了（突破）但被打回来了，现在就是离岸CNH跌了我们也还不动，没办法，”一中资行交易员表示。

继年内两度降息及两次降准后，中国的宽松货币政策进一步加力，央行周六宣布将同时降息和定向降准，为六年半来首现；一方面经济仍未见明显起色，稳增长政策还需跟上，而另一方面，政策加力的一个重要原因，可能是股市暴跌后防止金融风险进一步扩散。

北京时间11:15，人民币兑美元即期报6.2094元，上日收报6.2090元。今日人民币兑美元中间价 为6.1168元，上日中间价为6.1137元。

全球汇市方面，欧元周一亚洲时段大跌，此前希腊未能与债权人达成协议，更加接近债务违约，若真如此可能迫使该国退出欧元区。避险货币--瑞郎和日圆均全线上扬。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2460/6.252，上日尾盘为6.242。

北京时间11:16，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2118/6.2124元，上一交易日尾盘报6.2042元。

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)

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