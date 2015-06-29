中国汇市：人民币早盘微跌窄幅运行，中国降准降息及离岸明显跌势难撼走势

中国债市动态：现券收益率变动有限，人气不足成交寥寥
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海6月29日 - 人民币兑美元即期 周一早盘微跌，中间价小幅贬值至两周低点，交易员表示，中国央行上周末降准降息对人民币汇率影响非常有限，汇率继续延续窄幅运行，毫无生气，短期内仍无突破迹象。
他们并表示，境内即期汇价6.21元关口仍有大行结汇支撑，早盘离岸CNH明显下跌，并再次低于在岸价格，这是对中国央行周末降息和美元上涨的正常反应，但境内人民币仍受制于客盘情况。
“早盘客盘结售汇都有一些，没什么明显特点，感觉短期内要突破挺难的，之前试过了（突破）但被打回来了，现在就是离岸CNH跌了我们也还不动，没办法，”一中资行交易员表示。
继年内两度降息及两次降准后，中国的宽松货币政策进一步加力，央行周六宣布将同时降息和定向降准，为六年半来首现；一方面经济仍未见明显起色，稳增长政策还需跟上，而另一方面，政策加力的一个重要原因，可能是股市暴跌后防止金融风险进一步扩散。
北京时间11:15，人民币兑美元即期报6.2094元，上日收报6.2090元。今日人民币兑美元中间价 为6.1168元，上日中间价为6.1137元。
全球汇市方面，欧元周一亚洲时段大跌，此前希腊未能与债权人达成协议，更加接近债务违约，若真如此可能迫使该国退出欧元区。避险货币--瑞郎和日圆均全线上扬。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2460/6.252，上日尾盘为6.242。
北京时间11:16，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2118/6.2124元，上一交易日尾盘报6.2042元。
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价
(新增2013-2016年GDP环比增速数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9