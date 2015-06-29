版本:
中国
亚洲 | 2015年 6月 29日 星期一 11:41 BJT

《汇市简讯》澳元兑日圆几乎填补低开缺口，但未能守住涨势

0324GMT
    
    * 澳元/日圆差一点填补较上周五纽约尾盘(94.75)的低开缺口，但随
后回落，悉尼交易时段低点为92.65
    * 该交叉汇率刚刚触及94.65日圆，随后再度回撤
    * 回落至94.05/10，因中国A股由涨转跌
    * 沪综指一度涨逾2.0%，但现在为下跌2.0%。
    * 中国央行降息后A股无力维持涨势，令人忧虑
    * 若今日收于日线图一目均衡云区底部93.73下方，则后市看空
    (完)
    
      

 (编译 郑茵 审校 艾茂林)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐