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亚洲 | 2015年 6月 29日 星期一 12:00 BJT

中国新债：进出口行周四将增发至多120亿三期债，期限一年、五年和10年

路透上海6月29日 - 中国进出口银行周一公告称，将于周四(7月2日)在银行间债市招标增发至多120亿元人民币三期固息债，期限包括一年、五年和10年，各期限发行上限均为40亿元。

上述三期债分别为该行2014年第57期 和2015年第13期 、第八期 增发债，票面利率分别为4.2564%、3.81%和4.29%。其中一年期品种到期日为9月10日，实际剩余期仅逾两个月。

具体发行条款如下：

2014年第57期、2015年第13期和第八期增发债

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招标规模上限 各40亿元

期限/计息方式 1/5/10年固息

招标时间 7月2日10:00-11:30

中标方式 单一价格中标(荷兰式)

起息日 1年：2014年9月10日；5年：6月8日；10年：4月7日

缴款日 7月3日

分销期 7/2-7/3

上市日 7月7日

发行手续费 一年无；五年0.10%；10年0.15%

基本承销额 无

---------------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)

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