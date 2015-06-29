中国新债：进出口行周四将增发至多120亿三期债，期限一年、五年和10年

金砖国家：1月20日股汇市收盘纵览
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
路透上海6月29日 - 中国进出口银行周一公告称，将于周四(7月2日)在银行间债市招标增发至多120亿元人民币三期固息债，期限包括一年、五年和10年，各期限发行上限均为40亿元。
上述三期债分别为该行2014年第57期 和2015年第13期 、第八期 增发债，票面利率分别为4.2564%、3.81%和4.29%。其中一年期品种到期日为9月10日，实际剩余期仅逾两个月。
具体发行条款如下：
2014年第57期、2015年第13期和第八期增发债
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招标规模上限 各40亿元
期限/计息方式 1/5/10年固息
招标时间 7月2日10:00-11:30
中标方式 单一价格中标(荷兰式)
起息日 1年：2014年9月10日；5年：6月8日；10年：4月7日
缴款日 7月3日
分销期 7/2-7/3
上市日 7月7日
发行手续费 一年无；五年0.10%；10年0.15%
基本承销额 无
---------------------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价