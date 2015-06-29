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亚洲 | 2015年 6月 29日 星期一 11:51 BJT

澳新汇市：澳元和新西兰元暂时持稳，市场交投淡静但剧烈波动

如果这种情况持续下去，波动性的加剧将吓退海外投资者，尤其是追求安全的日本投资者，从而对澳元造成负面影响。

稍早有关希腊债务谈判破裂，希腊将举行公投及实施资本管制的消息，令全球投资者大为震惊。

面对欧元卖盘，澳元寻获一些支撑。欧元 跌至1.4356澳元，远离上周五高点1.4642澳元。

中国降息和定向降准的举措让市场人气得到提振。对澳洲和新西兰而言，中国都是个主要出口市场。（完）

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