更新版 1-中国汇市：人民币微收升，中国降准降息及CNH弱势难撼客盘结汇

* 人民币逆转早盘跌势微收升 * 中间价则小贬至两周低点 * 短期仍无突破区间震荡迹象 (新增收盘报价和评论) 路透上海/北京6月29日 - 人民币兑美元即期 周一微收升，中间价则小贬至 两周低点。交易员称，央行“双降”未令购汇发生明显变化，汇价跌破6.21元关口后客盘纷 纷结汇，助推人民币扭转早盘跌势。尽管今日离岸CNH明显走弱，但境内CNY短期内仍无突破 迹象。 他们并表示，早盘离岸CNH明显下跌，并再次低于在岸价格，这是对中国央行周末降息 与定向降准、以及希腊退欧风险上升助推国际美元 走强的正常反应，但对境内人民币 影响非常有限。 “人民币稳定可能跟之前（美元）是在6.2的位置，现在6.21上来一百个点，之前观望 的结汇的客户都选择纷纷开始结汇。”一中资大行交易员说。 另一中资行交易员表示，短期内要打破区间震荡存在一定难度，因之前尝试突破以失败 告终，且在今日早盘离岸CNH明显走弱的情况下，在岸CNY仍岿然不动。 继年内两度降息及两次降准后，中国的宽松货币政策进一步加力，央行周六宣布将同时 降息和定向降准，为六年半来首现；一方面经济仍未见明显起色，稳增长政策还需跟上，而 另一方面，政策加力的一个重要原因，可能是股市暴跌后防止金融风险进一步扩散。 中金公司最新利率策略周报称，今年人民币汇率难以贬值，人民币可能被动跟随美元走 强，货币条件的改善在汇率层面无法实现，央行仍需要通过压低实际利率来改善货币条件。 中信证券研究员张文朗在研报称，如果希腊被迫选择退欧，资本可能大幅流出欧元区， 涌向避风港美国，可能导致欧元兑美元贬值20%以上。美元大幅升值将增加对美国出口与制 造业的压力，拖累其复苏，从而增加美国加息路径的不确定性，亦加剧国际金融市场波动。 同时中国资本流出压力亦增大，将收紧国内货币条件。人民币有效汇率可能升值5%以上。 全球汇市方面，欧元周一脱离亚洲盘中低位，但日内跌幅仍较大，此前希腊未能与债权 人达成协议，更加接近债务违约，若真如此可能迫使该国退出欧元区。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2087 6.2090 0.00% 中间价 6.1168 6.1137 -0.05% 成交额 143亿美元 日内美元/人民币相对中间价最大波幅 1.57% (上限±2%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 45 6.2085 6.2130 2015年来即期升贬值幅度 -0.08% 1年期美元/人民币掉期升水 1385 今日 上日 1年期NDF 6.2440/6.249 6.2420 CNH即期 6.2079/6.21 6.2042 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完) (发稿 张金栋/倪蔚丹; 审校 杨淑祯)