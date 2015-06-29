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亚洲 | 2015年 6月 29日 星期一 17:17 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币微收升，中国降准降息及CNH弱势难撼客盘结汇

* 人民币逆转早盘跌势微收升
    * 中间价则小贬至两周低点
    * 短期仍无突破区间震荡迹象

 (新增收盘报价和评论)
    路透上海/北京6月29日 - 人民币兑美元即期 周一微收升，中间价则小贬至
两周低点。交易员称，央行“双降”未令购汇发生明显变化，汇价跌破6.21元关口后客盘纷
纷结汇，助推人民币扭转早盘跌势。尽管今日离岸CNH明显走弱，但境内CNY短期内仍无突破
迹象。

    他们并表示，早盘离岸CNH明显下跌，并再次低于在岸价格，这是对中国央行周末降息
与定向降准、以及希腊退欧风险上升助推国际美元 走强的正常反应，但对境内人民币
影响非常有限。
        
    “人民币稳定可能跟之前（美元）是在6.2的位置，现在6.21上来一百个点，之前观望
的结汇的客户都选择纷纷开始结汇。”一中资大行交易员说。

    另一中资行交易员表示，短期内要打破区间震荡存在一定难度，因之前尝试突破以失败
告终，且在今日早盘离岸CNH明显走弱的情况下，在岸CNY仍岿然不动。

    继年内两度降息及两次降准后，中国的宽松货币政策进一步加力，央行周六宣布将同时
降息和定向降准，为六年半来首现；一方面经济仍未见明显起色，稳增长政策还需跟上，而
另一方面，政策加力的一个重要原因，可能是股市暴跌后防止金融风险进一步扩散。 
    
    中金公司最新利率策略周报称，今年人民币汇率难以贬值，人民币可能被动跟随美元走
强，货币条件的改善在汇率层面无法实现，央行仍需要通过压低实际利率来改善货币条件。
    
    中信证券研究员张文朗在研报称，如果希腊被迫选择退欧，资本可能大幅流出欧元区，
涌向避风港美国，可能导致欧元兑美元贬值20%以上。美元大幅升值将增加对美国出口与制
造业的压力，拖累其复苏，从而增加美国加息路径的不确定性，亦加剧国际金融市场波动。
同时中国资本流出压力亦增大，将收紧国内货币条件。人民币有效汇率可能升值5%以上。

    全球汇市方面，欧元周一脱离亚洲盘中低位，但日内跌幅仍较大，此前希腊未能与债权
人达成协议，更加接近债务违约，若真如此可能迫使该国退出欧元区。 
            
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价： 
    
                                             今日             上日       升贬
             即期成交价格                   6.2087           6.2090      0.00%
                   中间价                   6.1168           6.1137     -0.05%
             成交额                       143亿美元                        
                                                                           
  日内美元/人民币相对中间价最大波幅    1.57% (上限±2%)       日高       日低
                 日内波动幅度(pips)           45             6.2085     6.2130
             2015年来即期升贬值幅度         -0.08%                              
           1年期美元/人民币掉期升水          1385                          
                                                                       
                                                                           
                                             今日             上日         
              1年期NDF                   6.2440/6.249        6.2420        
                      CNH即期            6.2079/6.21         6.2042        
   
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。(完)

 (发稿 张金栋/倪蔚丹; 审校 杨淑祯)

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