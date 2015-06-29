中国货币市场：降准降息后回购利率跌幅明显，国开行低价融出亦有助力

路透上海6月29日 - 中国央行上周末祭出降息和定向降准强力政策后，银行间市场周一主要回购利率 跌幅明显，尤其是七天和14天品种；除开盘价引导外，国开行在开盘价基础上进一步减点融出亦助力不小，整体资金供给较上周进一步好转。

交易员并指出，结合上周央行重启逆回购以及MLF(中期借贷便利)扩期续做等动作，资金面将安度半年末时点；而此次定向降准有利资金预期回暖，但由于达标银行的比例尚不明确，对流动性的帮助几何仍难估量。

“资金看着还好，供给不少，(定向降准)确实有些帮助，但作用有多大还比较难说，”上海一银行交易员指出。

继年内两度降息及两次降准后，中国的宽松货币政策进一步加力，央行周六宣布将同时降息和定向降准，为六年半来首现；一方面经济仍未见明显起色，稳增长政策还需跟上，而另一方面，政策加力的一个重要原因，可能是股市暴跌后防止金融风险进一步扩散。

华东一银行交易员谈到，今天七天至一个月期回购利率开盘跌幅基本都在20个基点(bp)，而更值得关注的是，国开行在盘中以更低的利率供应七天和14天资金，“都(较开盘价)减20个点出，以前都没见过。”

她认为，国开行此举引导资金价格下行意味较浓，此外上周五央行对股份制银行加量续做MLF(中期借贷便利)，市场供给继续向好，半年末资金面已无压力。

今日银行间七天和14天期质押式回购利率开盘报2.73%和3.41%，较上日加权平均利率2.9292%和3.6046%均跌约20个bp。

上述交易员并透露，在与同业交流后，了解到不少银行并未达到定向降准的标准，市场对于本次释放的资金量预期分歧也不小，高的有逾4,000亿元，低的仅在1,000多亿，其对流动性的影响尚难以准确估量。

此次定向降准的标准为，对“三农”贷款占比达到定向降准标准的城市商业银行、非县域农村商业银行降低存款准备金率0.5个百分点；对“三农”或小微企业贷款达到定向降准标准的国有大型商业银行、股份制商业银行、外资银行降低存款准备金率0.5个百分点。

财新网上周五引述央行相关人士称，中国央行当日加量续做了到期的1,300亿元人民币MLF(中期借贷便利)，并将期限从三个月延长至六个月，利率为3.35%，较此前三个月的3.50%有所降低，这亦是MLF利率自创设后的首次下调。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:58 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.3060 1.3339 -2.79

七天 2.6868 2.9292 -24.24

14天 3.2864 3.6046 -31.82

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.6800 0.1950 +148.50

七天 2.0000 2.0450 -4.50

14天 2.8600 2.0150 +84.50

回购定盘利率

其中:隔夜 1.4000 1.4500 -5.00

七天 2.7500 3.0000 -25.00

14天 3.3500 3.6200 -27.00

Shibor

其中:隔夜 1.3400 1.3570 -1.70

七天 2.8400 2.9210 -8.10

三个月 3.2480 3.2770 -2.90