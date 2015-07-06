台湾金融：希腊债务问题短期震荡难免，惟长期影响有限--央行

路透台北7月6日 - 希腊公投结果过半通过反撙节，引发金融市场动荡。台湾央行外汇局长颜辉煌周一表示，希腊问题对台湾金融市场短期震荡难免，惟长期影响有限。

颜辉煌在记者会中表示，希腊经济规模占全球比重小，至去年底(2014年)希腊国内生产毛额(GDP)占欧元区比重仅1.78%；希腊GDP占全球比重仅0.31%。

而在台湾与希腊的经贸往来方面，他说，2014年台湾对希腊的出口全额为1.43亿美元；对希腊的出口占总支出比重为0.046%。

至于授信方面，他指出，台湾金融业对希腊授信金额亦不大。根据金管会6月16日资料显示，2015年4月底台湾37家本地银行对希腊授信金额为3,500万美元。

在对欧冲击方面，颜辉煌也认为，希腊债信问题对欧元区周边国家影响有限，主要是周边国家基本面改善，包括义大利、西班牙及葡萄牙等周边国家推动结构改革进展较为良好，实质经济好转，增强其风险承受度。

颜辉煌指出，希腊公投出炉后，周一欧猪各国公债殖利率未大幅飙高，例如：葡萄牙公债殖利率上周五为2.94%，周一仅升至3.05%；西班牙上周五公债殖利率在2.212%，周一为2.308%；另义大利公债殖利率上周五在2.25%，周一升至2.33%；而希腊公债殖利率上周五在14.63%，周一则上升17.21%。

惟受希腊公投结果影响，周一外资在台股卖超；不愿透露姓名央行官员表示，周一下午在外资反手汇出，净汇出约一亿美元，使台币走贬。

台币兑美元 周一收贬。汇银人士表示，希腊公投结果显示反对援助，金融市 场避险需求升温，台币受股市下跌以及韩元贬值带动收低。

台湾股市周一收跌逾1%且再度跌破年线。分析师指出，早盘台股虽受到希腊公投影响开低，但跌势守稳。只不过，大陆股市利多拉抬失效影响信心更钜，台股收盘跌势加剧收在最低点。