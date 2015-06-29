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亚洲 | 2015年 6月 29日 星期一 12:29 BJT

《中国地方债发行日程表》--6月29日

以下为中国即将或正在发行的地方债:

  发债主体      规模     期限      票面利率    债券类型     发行时间      
           (亿元人民币)
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 *大连市       12.7      3年       7/2招标     一般地方债   7/3-7/7   
               19        5年     
               19        7年
               12.6     10年
               1.7       3年       7/2招标     专项地方债   7/3-7/7  
               2.4       5年
               2.4       7年
               1.6      10年
 *贵州省       80        3年       7/3招标     一般地方债   7/6-7/8 
              120        5年
              120        7年
               80       10年    
 *内蒙古       44        3年       7/3招标     一般地方债   7/6-7/8 
  自治区       88        5年      
               88        7年
               74       10年                               
  江苏省       42.2787   5年       *3.21%      专项地方债   6/26-6/30 
               16.8      7年       *3.52%
               25.2     10年       *3.59%
  山东省       72.1159   3年       *2.87%      一般地方债   6/29-7/1  
              107        5年       *3.20%
              107        7年       *3.52%
               71       10年       *3.59%
  陕西省       18        3年       *2.87%      一般地方债   6/30-7/2  
               53        5年       *3.20%
               53        7年       *3.53%
               53       10年       *3.60%
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    注:*代表新增(完)
    
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次

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