台湾货币市场：短率平稳，虽临月底但资金需求不急切

中国债市动态：现券收益率变动有限，人气不足成交寥寥
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
* 短率持稳，一周拆款高位小升
* 短票持稳上日
* 债券附买回虽缺但调度顺畅
记者 高洁如
路透台北6月29日 - 台湾银行间短率周一大致稳于低位，不过随着月底逼近，一周拆款高位小幅走升。交易人士表示，拆借市场在月底之际显得平静，由于本提存期至周五为止，拆借交易也不急于在近日太大量承做。
资金调度人士指出，今日拆借市场的交易并不算太活络。明日就是半年报结算的最后一日，按往例不少银行的跨月拆借、短票都不太承做，市场供给趋少；但相反的，需求也没有太急切。
〞今天没什么电话，挺安静的，需求看起来也不大，〞一位民营银行调度人士说。
交易员表示，今日市场资金平稳，特定机构拆出予小票券商利率稍有走高，不过幅度不太明显，显示资金也不是太过紧俏。一周拆款今日高位目前在0.49%，上日在0.48%。
本地时间12:11 今日盘中报价 上日收盘 台币兑美元 30.965 31.132 台湾加权股价指数 9,237.29 9,462.57 隔夜银行间拆款加权平均利 0.385% 0.388% 率
--隔夜拆款利率区间 0.295-0.400% 0.295-0.400%
--一周拆款利率区间 0.410-0.490% 0.388-0.480%
--两周拆款利率区间 0.435-0.490% 0.430-0.480%
**短票持平**
交易员表示，票券方面，虽然市场上的跨月拆款少了，不过找短票的银行也还是不少，短票利率尚能持稳上日。
他们指出，短票的次级买卖断市场中，因利率普遍高于债券附条件交易市场，短票大多有票券商或银行的保证，因此市场需求高于债券附条件交易。
周一短票利率持稳；大型票券商与银行间承作的跨季30天短票主要成交在0.56%；部分中小票商仍成交0.57-0.59%。
据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.565%，同0.567%；上日成交量101.33亿台币，前日为74.99亿。
台湾央行周一存单到期金额为477.00亿，发行金额待稍晚公布。
中央银行定存单本周到期共1兆26.8亿台币，本周余日的存单到期情况分别为：周二5,563.00亿，周三1,427.30亿，周四1,991.50亿以及周五568.00亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后上周五超额准备为525亿台币，累积超额准备为4,596亿台币、加计前期1%的超额准备为5,563亿台币。
**RP市场较缺资金**
债市附买回(RP)市场方面，投信虽大多缺乏资金，但寿险还有资金可供给，因此尽管走钱，但弭平缺口倒也不难。
交易员表示，向寿险及调度型的客户拿钱很快可以弭平缺口，利率也可维稳不变，月底的情况大致平稳。
票券商交易员称，月底前的资金情况大致如近期偏少，估计明日的资金情势仍以需求较盛，但市场资金并不担心，应可顺利调度。
周一有中租30亿台币公司债交割、益航20亿台币公司债交割。还本方面，周一有350亿国库券还本、安泰银行50亿金融债还本，台化30亿公司债还本，以及永丰余12.5亿台币公司债还本。
本周后续的还本情况为：周二18亿的农业金库金融债还本。
今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.52-0.54%；10天期以上公司债RP主要成交在0.62-0.64%，同上日。跨季天期RP成交以公司债为主，主交投落在0.63-0.64%。
大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率同样稳于上日，新承做主要成交在0.50%左右，区间大致同于0.45-0.50%；公司债新承做附买回利率同上日在0.55%附近，区间一样在0.48-0.55%。此部分的债券附买回成交利率高低与票券商条件及承作对象不同，有所差异。(完) (审校 张喜良)
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价
(新增2013-2016年GDP环比增速数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9