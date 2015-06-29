台湾货币市场：短率平稳，虽临月底但资金需求不急切

* 短率持稳，一周拆款高位小升

* 短票持稳上日

* 债券附买回虽缺但调度顺畅

记者 高洁如

路透台北6月29日 - 台湾银行间短率周一大致稳于低位，不过随着月底逼近，一周拆款高位小幅走升。交易人士表示，拆借市场在月底之际显得平静，由于本提存期至周五为止，拆借交易也不急于在近日太大量承做。

资金调度人士指出，今日拆借市场的交易并不算太活络。明日就是半年报结算的最后一日，按往例不少银行的跨月拆借、短票都不太承做，市场供给趋少；但相反的，需求也没有太急切。

〞今天没什么电话，挺安静的，需求看起来也不大，〞一位民营银行调度人士说。

交易员表示，今日市场资金平稳，特定机构拆出予小票券商利率稍有走高，不过幅度不太明显，显示资金也不是太过紧俏。一周拆款今日高位目前在0.49%，上日在0.48%。

本地时间12:11 今日盘中报价 上日收盘 台币兑美元 30.965 31.132 台湾加权股价指数 9,237.29 9,462.57 隔夜银行间拆款加权平均利 0.385% 0.388% 率

--隔夜拆款利率区间 0.295-0.400% 0.295-0.400%

--一周拆款利率区间 0.410-0.490% 0.388-0.480%

--两周拆款利率区间 0.435-0.490% 0.430-0.480%

**短票持平**

交易员表示，票券方面，虽然市场上的跨月拆款少了，不过找短票的银行也还是不少，短票利率尚能持稳上日。

他们指出，短票的次级买卖断市场中，因利率普遍高于债券附条件交易市场，短票大多有票券商或银行的保证，因此市场需求高于债券附条件交易。

周一短票利率持稳；大型票券商与银行间承作的跨季30天短票主要成交在0.56%；部分中小票商仍成交0.57-0.59%。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.565%，同0.567%；上日成交量101.33亿台币，前日为74.99亿。

台湾央行周一存单到期金额为477.00亿，发行金额待稍晚公布。

中央银行定存单本周到期共1兆26.8亿台币，本周余日的存单到期情况分别为：周二5,563.00亿，周三1,427.30亿，周四1,991.50亿以及周五568.00亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后上周五超额准备为525亿台币，累积超额准备为4,596亿台币、加计前期1%的超额准备为5,563亿台币。

**RP市场较缺资金**

债市附买回(RP)市场方面，投信虽大多缺乏资金，但寿险还有资金可供给，因此尽管走钱，但弭平缺口倒也不难。

交易员表示，向寿险及调度型的客户拿钱很快可以弭平缺口，利率也可维稳不变，月底的情况大致平稳。

票券商交易员称，月底前的资金情况大致如近期偏少，估计明日的资金情势仍以需求较盛，但市场资金并不担心，应可顺利调度。

周一有中租30亿台币公司债交割、益航20亿台币公司债交割。还本方面，周一有350亿国库券还本、安泰银行50亿金融债还本，台化30亿公司债还本，以及永丰余12.5亿台币公司债还本。

本周后续的还本情况为：周二18亿的农业金库金融债还本。

今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.52-0.54%；10天期以上公司债RP主要成交在0.62-0.64%，同上日。跨季天期RP成交以公司债为主，主交投落在0.63-0.64%。