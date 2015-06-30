主要国家经济指标预测--6月30日****

中国证券：泽熙投资徐翔操纵市场案一审宣判，被判五年六个月徒刑并处罚金
路透北京1月23日 - 中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司总经理徐翔操纵市场案今日进行一审宣判，青岛市中级人民法院判决被告人徐翔、王巍、竺勇犯操纵证券市场罪，分别被判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑三年、有期徒刑二年缓刑三年，同时并处罚金。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月30日(二) 0100 新西兰国民银行(NBNZ)企业展望指数 6月 -- 15.7% 企业活动指数 -- 32.6% 0100 澳洲HIA新屋销售(较前月) 5月 -- +0.6% 0130 澳洲民间部门信贷 5月 +0.5% +0.3% 房屋信贷 -- +0.5% 0130 日本加班工资 5月 -- -2.3% 0500 日本建筑订单(较上年同期) 5月 -- -12.1% 房屋开工(较上年同期) +5.8% +0.4% 0600 德国实质零售销售(较前月) 5月 持平 +1.7% (较上年同期) +2.5% +1.0% 0645 法国消费者支出(较前月) 5月 持平 +0.1% 0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 5月 -- -0.4% 0700 瑞士KOF领先指标 6月 93.6 93.1 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 6月 减少0.5 减少0.6 未经季节调整失业人数(万人) 270.5 276.2 经季节调整失业率 6.4% 6.4% 经季节调整失业人数(万人) -- 278.6 0800 意大利失业率 5月 12.3% 12.4% 0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 +0.4% +0.3% (较上年同期) +2.5% +2.4% 0830 英国企业投资(较前季) 第一季 -- +1.7% (较上年同期) -- +3.7% 0830 英国经常帐收支(亿英镑) 第一季 赤字232.5 赤字253 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月初值 +0.1% +0.1% (较上年同期) +0.1% +0.1% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 6月初值 +0.1% +0.2% (较上年同期) +0.2% +0.2% 0900 欧元区HICP(较上年同期) 6月初值 +0.2% +0.3% 0900 欧元区失业率 5月 11.1% 11.1% 1000 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 5月 -- -0.1% (较上年同期) -- -2.3% 1230 加拿大GDP(较上月) 4月 +0.1% -0.2% 1300 美国标普/Case-Shiller经季调房价指数(较前月) 4月 +0.8% +1.0% 未经季调房价指数(较前月) +1.1% +0.9% 房价指数(较上年同期) +5.5% +5.0% 1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 6月 50.0 46.2 1400 美国消费者信心 6月 97.3 95.4 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较上月) 6月 +0.1% +0.3% (较上年同期) +0.7% +0.5% 2350 日本央行短观大型制造业景气判断指数 第二季 正12 正12 央行短观大型非制造业景气判断指数 正22 正19 央行短观小型制造业景气判断指数 正1 正1 央行短观小型非制造业景气判断指数 正5 正3 央行短观大型企业资本支出 +5.2% -1.2% 央行短观小型企业资本支出 -16.3% -21.2% 6月30-7月1日 2330 澳洲AIG制造业指数 6月 -- 52.30 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 6月28日(日) 2350 日本工业生产 5月初值 -2.2% -0.8% 一个月预估值 +1.5% -- 两个月预估值 +0.6% -- 2350 日本零售销售(较上年同期) 5月 +3.0% +2.3% 6月29日(一) 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 5月 增加10.01 增加11 抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加20.98 增加20.5 抵押贷款批准件数(千件) 64.434 68.7 M4货供额(较前月) +0.5% -- 0900 欧元区企业景气指数 6月 正0.14 正0.27 经济景气指数 正103.5 正103.8 工业景气指数 负3.4 负3.0 服务业景气指数 正7.9 正8.0 消费者信心指数 负5.6 负5.6 消费者通胀预期指数 正4.8 -- 生产者通胀预期指数 0 -- 1200 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月初值 -0.1% +0.1% (较上年同期) +0.3% +0.5% 消费者物价调合指数(HICP)(较前月) -0.2% +0.2% (较上年同期) +0.1% +0.4% 1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 5月 +0.5% +0.5% (较上年同期) -1.3% -1.8% 1400 美国成屋待完成销售指数(较前月) 5月 +0.9% +1.2% 1430 美国达拉斯联储制造业活动指数 6月 负7 -- 2100 韩国央行制造业景气判断指数 7月 67 -- 2245 新西兰建筑许可(较前月) 5月 持平 -- 2300 韩国工业生产(较前月) 5月 -1.3% -0.7% (较上年同期) -2.8% -2.0% 服务业产出(较前月) -0.4% -- 2305 英国GfK消费者信心指数 6月 正7 正2 (完)
路透北京1月23日 - 中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司总经理徐翔操纵市场案今日进行一审宣判，青岛市中级人民法院判决被告人徐翔、王巍、竺勇犯操纵证券市场罪，分别被判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑三年、有期徒刑二年缓刑三年，同时并处罚金。
0339GMT * 美元/日圆走势偏于下档，但下行趋势企稳、趋缓 * 因外界对特朗普的政策存疑以及多头平仓，偏空格局继续 * 日本市场买盘趋降，但在113.00日圆左右、112.50日圆前方下降趋势不强 * 114.00日圆左右市场人气强盛--技术面、期权及市场看涨 * 东京市场定盘后资金流减少，海外投资者现在是最大的卖出者 (完) (编译 王琛；审校 高琦)
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。