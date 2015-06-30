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亚洲 | 2015年 6月 30日 星期二 08:03 BJT

****主要国家经济指标预测--6月30日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 
    

    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段     预估值     前值
    6月30日(二)
    0100 新西兰国民银行(NBNZ)企业展望指数              6月        --       15.7%
                             企业活动指数                         --       32.6%
    0100 澳洲HIA新屋销售(较前月)                       5月        --       +0.6%
    0130 澳洲民间部门信贷                              5月       +0.5%     +0.3%
             房屋信贷                                             --       +0.5%
    0130 日本加班工资                                  5月        --       -2.3%
    0500 日本建筑订单(较上年同期)                      5月        --      -12.1%
             房屋开工(较上年同期)　　　　　　　　　　　          +5.8%     +0.4%
    0600 德国实质零售销售(较前月)                      5月        持平     +1.7%
                     (较上年同期)                                +2.5%     +1.0%
    0645 法国消费者支出(较前月)                        5月        持平     +0.1%
    0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月)               5月         --      -0.4%
    0700 瑞士KOF领先指标                               6月        93.6      93.1
    0755 德国经季节调整失业人数变化(万人)              6月     减少0.5   减少0.6
             未经季节调整失业人数(万人)                          270.5     276.2
             经季节调整失业率                                     6.4%      6.4%
             经季节调整失业人数(万人)                              --      278.6
    0800 意大利失业率                                  5月        12.3%    12.4%
    0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季)              第一季        +0.4%    +0.3%
                              (较上年同期)                        +2.5%    +2.4%
    0830 英国企业投资(较前季)                       第一季         --      +1.7%
                      (较上年同期)                                 --      +3.7%
    0830 英国经常帐收支(亿英镑)                     第一季    赤字232.5  赤字253
    0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)         6月初值        +0.1%    +0.1%
                                  (较上年同期)                    +0.1%    +0.1%
                消费者物价调和指数(HICP)(较前月)   6月初值        +0.1%    +0.2%
                                  (较上年同期)                    +0.2%    +0.2%
    0900 欧元区HICP(较上年同期)                    6月初值        +0.2%    +0.3%
    0900 欧元区失业率                                  5月        11.1%    11.1%
    1000 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月)             5月           --    -0.1%
                               (较上年同期)                          --    -2.3%
    1230 加拿大GDP(较上月)                             4月        +0.1%    -0.2%
    1300 美国标普/Case-Shiller经季调房价指数(较前月)   4月        +0.8%    +1.0%
                            未经季调房价指数(较前月)              +1.1%    +0.9%
                              房价指数(较上年同期)                +5.5%    +5.0%
    1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI)                 6月         50.0     46.2
    1400 美国消费者信心                                6月         97.3     95.4
    2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较上月)               6月        +0.1%    +0.3%
                                (较上年同期)                      +0.7%    +0.5%
    2350 日本央行短观大型制造业景气判断指数          第二季        正12     正12
             央行短观大型非制造业景气判断指数                      正22     正19
             央行短观小型制造业景气判断指数                         正1      正1
             央行短观小型非制造业景气判断指数                       正5      正3
             央行短观大型企业资本支出                             +5.2%    -1.2%
             央行短观小型企业资本支出                            -16.3%   -21.2%

    6月30-7月1日
    2330 澳洲AIG制造业指数                             6月           --    52.30
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：         
   
    GMT时间   经济指标/活动                         公布时段     现值     预估值
    6月28日(日)
    2350 日本工业生产                              5月初值       -2.2%     -0.8%
             一个月预估值                                        +1.5%        --
             两个月预估值                                        +0.6%        --
    2350 日本零售销售(较上年同期)                      5月       +3.0%     +2.3%
    
    6月29日(一)
    0830 英国消费者信贷(亿英镑)                        5月   增加10.01    增加11
             抵押贷款发放金额(亿英镑)                        增加20.98  增加20.5
             抵押贷款批准件数(千件)                             64.434      68.7
             M4货供额(较前月)                                    +0.5%        --
    0900 欧元区企业景气指数                            6月      正0.14    正0.27
                经济景气指数                                   正103.5    正103.8
                工业景气指数                                     负3.4     负3.0
                服务业景气指数                                   正7.9     正8.0
                消费者信心指数                                   负5.6     负5.6
                消费者通胀预期指数                               正4.8        -- 
                生产者通胀预期指数                                   0        --
    1200 德国消费者物价指数(CPI)(较前月)             6月初值     -0.1%     +0.1%
                            (较上年同期)                         +0.3%     +0.5%
             消费者物价调合指数(HICP)(较前月)                    -0.2%     +0.2%
                                 (较上年同期)                    +0.1%     +0.4%
    1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月)             5月       +0.5%     +0.5%
                              (较上年同期)                       -1.3%     -1.8%
    1400 美国成屋待完成销售指数(较前月)                5月       +0.9%     +1.2%
    1430 美国达拉斯联储制造业活动指数                  6月         负7        --
    2100 韩国央行制造业景气判断指数                    7月          67        --
    2245 新西兰建筑许可(较前月)                        5月        持平        --
    2300 韩国工业生产(较前月)                          5月       -1.3%     -0.7%
                     (较上年同期)                                -2.8%     -2.0%
             服务业产出(较前月)                                  -0.4%        --
    2305 英国GfK消费者信心指数                         6月         正7       正2
    (完)

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