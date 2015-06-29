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亚洲 | 2015年 6月 29日 星期一 13:15 BJT

《全球汇市》欧元大跌，希腊危机加深违约近在眼前

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1017 1.1164 -1.32 -8.93 1.2097

美元/日圆 122.62 123.85 -0.99 +2.46 119.68

欧元/日圆 135.09 138.27 -2.30 -6.69 144.78

美元/瑞郎 0.9379 0.9328 +0.55 -5.65 0.9941

英镑/美元 1.5704 1.5750 -0.29 +0.84 1.5573

美元/加元 1.2328 1.2316 +0.10 +6.11 1.1618

澳元/美元 0.7650 0.7653 -0.04 -6.34 0.8168

新西兰元/美元 0.6835 0.6842 -0.10 -12.34 0.7797

澳元/日圆 93.800 94.780 -1.03 -4.04 97.750

新西兰元/日圆 83.810 84.740 -1.10 -10.18 93.310

英镑/日圆 192.56 195.06 -1.28 +3.32 186.38

澳元/新西兰元 1.1186 1.1172 +0.13 +6.85 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 许娜/徐文焰/刘秀红/张若琪/李婷仪 审校 戴素萍/于春红/蔡美珍)

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