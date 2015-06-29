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亚洲 | 2015年 6月 29日 星期一 13:20 BJT

新兴汇市：希腊违约忧虑打击新兴亚币，马币交投于10年低点

马币/美元跌0.4%至3.7830，为2005年7月以来最弱水准。

马来西亚企业买进美元以因应月底支付，进一步打压马币。

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 122.58 123.89 +1.07 -2.38 119.66

坡元 1.3526 1.3496 -0.22 -1.97 1.3260

台币 30.965 31.132 +0.54 +2.43 31.718

韩元 1124.90 1116.90 -0.71 -2.28 1099.30

泰铢 33.86 33.78 -0.24 -2.84 32.90

菲律宾披索 45.21 45.09 -0.27 -1.08 44.72

印尼卢比 13355.00 13305.00 -0.37 -7.30 12380.00

印度卢比 63.87 63.64 -0.36 -1.32 63.03

马币 3.7820 3.7675 -0.38 -7.55 3.4965

人民币 6.2090 6.2090 -0.00 -0.08 6.2040

(完)

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